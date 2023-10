Filme cearense é destaque em festivais de cinema ao redor do mundo

Com roteiro de Alyson Lacerda e direção de Olavo Junior, o filme será exibido na 33ª edição do Cine Ceará - Festival ibero-americano de cinema , que ocorre entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro.

Inspirações

Em entrevista ao O POVO, o roteirista Alyson Lacerda conta que a inspiração para o filme surgiu ainda durante a pandemia de Covid-19, quando teve contato com um homem, idoso, gay, que vivia sozinho após a família o ter abandonado por conta da homofobia.

“Domingos é um idoso que perdeu amigos devido à epidemia de HIV/aids nas décadas de 1980 e 1990; isso pode resultar em uma sensação de isolamento e solidão. Então, queríamos fazer um filme sobre essa velhice que foi atravessada por normas e preconceitos que limitam essa fase da vida, mas, também, sobre resistência e vida”, declara Alyson.

Ele ainda afirma que a maior pretensão do filme é fazer que espectador reflita sobre o impacto do envelhecimento, além de transmitir mensagens sobre o tempo e uma reflexão sobre a vida.

"Feito na raça"



Ao O POVO, o diretor Olavo Júnior conta que todas as gravações ocorreram em apenas um dia. "Ensaiamos em apenas um único dia por cerca de uma hora e meia, duas horas. Foi um filme feito na raça", relata. No dia 3 de dezembro os cenários foram montados e as gravações aconteceram no dia seguinte.

No decorrer do filme, o espectador é inserido na realidade do protagonista, em toda sua solidão e fragilidade. "Uma das coisas que eu achei bastante pertinente foi a perda e o ganho de foco sendo um elemento na narrativa. Fazer com que o espectador tivesse dificuldade de ver o protagonista em alguns ângulos, demonstrando a cegueira do personagem", conta Olavo.