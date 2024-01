Dançarino mirim é escalado para interpretar Michael Jackson em filme

O dançarino mirim Juliano Krue Valdi, de 9 anos de idade, foi escolhido para interpretar a versão infantil de Michael Jackson em cinebiografia, de acordo com a THR. O longa-metragem intitulado de “Michael” deve ser lançado em 2025.

O pequeno artista viralizou nas redes sociais depois de publicar uma série de vídeos dançando imitando os passos do Rei do Pop. Valdi possui 150 mil seguidores no Instagram.

Dirigido por Antoine Fuqua, trará Valdi interpretando Jackson no período em que ele e seus irmãos buscam o sucesso como Jackson 5. Lionsgate e Universal Pictures são as responsáveis pela obra.