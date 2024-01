Globo de Ouro: 'Oppenheimer' e 'Succession' são maiores vencedores

Oppenheimer, o filme de Christopher Nolan lançado no ano passado que retrata a história do criador da bomba atômica, levou consigo cinco prêmios, com destaque para “Melhor Direção”, “Melhor Filme de Drama” e “Melhor Ator em Drama” para o britânico Cillian Murphy.

A cerimônia de premiação da 81ª edição do Globo de Ouro aconteceu na noite deste domingo, 7, revelando os vencedores de 2024. As duas produções mais premiadas do evento foram o filme “Oppenheimer” e a última temporada da série “Succession”.

“Barbie”, que tinha sido o filme a receber mais indicações na categoria cinema, nove ao todo, levou apenas dois prêmios na noite: o de “Maior Realização Cinematográfica e em Bilheteria”, inédito nessa edição, e de “Melhor Canção Original em Filme” com ‘What was I made for?', de Billie Eilish, Finneas O'Connell.

"Assassinos da Lua das Flores", de Martin Scorsese, ganhou apenas em uma categoria, a de “Melhor Atriz em Drama”. O longa havia sido indicado a sete. Já “Pobres Criaturas”, que recebeu o mesmo número de indicações, ganhou em duas: “Melhor Filme de Comédia” e “Melhor Atriz em Comédia”, para Emma Stone.

As séries vencedores do Globo de Ouro 2024

Entre os seriados, Succession — a série com mais indicações — levou 4 das nove categorias que havia sido indicada. Entre eles estava “Melhor Série de Drama” e melhor ator, atriz e ator coadjuvante em série de drama com Kieran Culkin, Sarah Snook e Matthew Macfadyen, respectivamente.

As categorias de Televisão, no entanto, tiveram uma maior disputa. “The Bear” ficou com três prêmios do gênero comédia: “Melhor Série de Comédia”, “Melhor Ator em Comédia” para Jeremy Allen e “Melhor Atriz em Comédia” para Ayo Edebiri.

