Cinema 2024: conheça os oito filmes mais aguardados do ano

Confira a lista com os oito filmes mais aguardados de 2024 Crédito: Divulgação/Disney; Divulgação/Warner Bros

A chegada de mais um ano também inclui a presença de estreias cinematográficas previstas para as salas de cinema ao redor do Brasil e do mundo. Entre elementos da cultura pop e produções musicais, 2024 promete opções para todos os gostos. Se a greve de atores e roteiristas em Hollywood influenciou no adiamento de alguns filmes, outros já eram esperados pelo público e apresentavam a sua data de estreia estipulada, incluindo o próprio trailer. Confira a seguir os oito filmes mais aguardados para 2024 nos cinemas do Brasil.

1. Wish: O Poder dos Desejos A estreia marca as comemorações do centenário dos estúdios Disney e apresenta a protagonista, Asha. Na trama, a mocinha faz um pedido e recebe uma companheira em formato de estrela, chamada (apropriadamente) de Star, para enfrentar o vilão, Rei Magnífico. Cheio de referências às obras da Disney, a produção é a primeira da empresa a ser dirigida por uma mulher tailandesa, Fawn Veerasunthorn, ao lado de Chris Buck. Data de estreia: 4 de janeiro 2. Meninas Malvadas: O Musical O longa-metragem original não foi a inspiração direta para a nova versão, que recebeu a sua influência do musical “Mean Girls”, uma produção lançada em 2017 na Broadway. Agora, a versão cinematográfica do musical visitará as telonas, com a participação de Tina Fey, a roteirista do primeiro filme. Data de estreia: 11 de janeiro 3. A Cor Púrpura Outro musical incluído na lista, “A Cor Púrpura” é inspirado no livro homônimo de Alice Walker e em sua adaptação na Broadway, indicada a 11 Tony Awards.

Uma das personagens, Nettie Harris, é interpretada por Halle Bailey, a “Pequena Sereia” da Disney. Data de estreia: 4 de janeiro 4. Pobres Criaturas Dirigido por Yorgos Lanthimos, o longa-metragem “Pobre Criaturas” destaca Emma Stone, Mark Ruffalo e Willem Dafoe como os protagonistas de uma trama envolvendo romance e ficção-científica.

Data de estreia: 1º de fevereiro 5. Madame Teia O filme desenvolverá a história de origem da protagonista Cassandra Webb, vivida por Dakota Johnson, após receber habilidades de previsão do futuro. A personagem fictícia aparece nas histórias em quadrinhos (HQs) da Marvel. Data de estreia: 15 de fevereiro 6. Duna 2 A sequência do longa de ficção-científica com Zendaya e Timothée Chalamet adicionou mais nomes famosos em seu elenco, como Florence Pugh e Austin Butler. Data de estreia: 29 de fevereiro 7. Deadpool 3 O terceiro filme do anti-herói ainda não teve a sua sinopse oficial divulgada, mas fotos do elenco apresentam o ator Hugh Jackman nos trajes de seu personagem, Wolverine.