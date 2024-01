Produtor de Oppenheimer pediu adiamento de Barbie, revela atriz

Uma das rivalidades do cinema mais animadas dos últimos tempos quase não aconteceu. Margot Robbie, estrela de “Barbie”, revelou que Chuck Roven, produtor de “Oppenheimer”, pediu para que a estreia do filme da boneca fosse adiada.

A revelação da atriz foi feita durante uma conversa com Cillian Murphy, protagonista do filme de suspense do diretor Christopher Nolan, no “Actors on Actors”, projeto da revista Variety no qual artistas entrevistam uns aos outros.

“Um de seus produtores, Chuck Roven, me ligou porque trabalhamos juntos em alguns outros projetos. E ele disse: ‘Acho que vocês deveriam mudar sua data’”, relembrou. A atriz então respondeu: “Não vamos mudar nossa data. Se você está com medo de nos enfrentar, então você que mude sua data.”.