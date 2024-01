Barbie: Ryan Gosling lança clipe de I’m just Ken versão de Natal

Interpretado por Ryan Gosling, Ken, de "Barbie", lançou um EP com versões da música cantada no filme

Composta por Andrew Wyatt e Mark Ronson, o álbum “Ken the EP” pode ser ouvido nas plataformas de streaming de música e conta com a canção nas versões de Natal, remix e acústico.

Criada para o filme “ Barbie ”, a canção original é tema do personagem interpretado por Ryan no longa dirigido por Greta Gerwig.

Considerado um dos fortes candidatos ao Oscar 2024 de Melhor Ator Coadjuvante, Ryan Gosling lançou nesta quarta-feira, 20, três versões da música “I’m Just Ken”.

Intitulada "I'm Just Ken (Merry Christmas Barbie)", a versão natalina ganhou clipe que traz o ator junto com uma banda e uma orquestra, em uma sala decorada com árvore e luzes de Natal.

Assista o clipe de “I’m just Ken”, cantado por Ryan Gosling:



