Globo de Ouro 2024: onde assistir aos filmes e séries indicados

O ano de 2023 foi marcado pela estreia de diversas obras no mundo cinematográfico. A lista de indicados para o Globo de Ouro 2024 foi divulgada nesta segunda-feira, 11.

Com premiação marcada para acontecer no dia 7 de janeiro de 2024, a 81ª edição do evento conta com dois destaques entre os concorrentes: o filme "Barbie" e a série "Succession".

Muitos dos filmes indicados já chegaram nos streamings e estão disponíveis para assistir. O POVO preparou uma lista mostrando onde assistir alguns dos filmes indicados.