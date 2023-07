Barbie cearense: boneca influenciadora come cuscuz e curte praia

Maria Amelliê, 28, é uma blogueira cearense que conta sua rotina e compartilha dicas de moda nas redes sociais. Moradora de Cascavel, litoral leste do Ceará, a influenciadora tem por marca o café da manhã com cuscuz e o amor em mostrar as belezas das praias da região. A diferença de Amelliê para outras influenciadoras é que ela é uma boneca.

Em sua conta no Instagram, Amelliê revela os cuidados com as plantas, posta as aulas de yoga, comenta os perrengues com a reforma do apartamento ao mesmo passo que regularmente vai à praia.

“Ela é louca por plantinhas. Gosta muito de praia, ainda assim é bem caseira. Não tem namorado, é solteira. Gosta apenas de fazer encontros com as amigas. Bem nessas áreas assim mais ou menos. Os cafés da manhã dela geralmente são comidas típicas da nossa região, como o cuscuz, a tapioca e o peixe frito”, relata a idealizadora Bárbara Saboia ao O POVO.

Café da manhã de Maria Amelliê Crédito: Arquivo pessoal

Bárbara Saboia, 28, é professora e fã da boneca Barbie desde pequena. A vontade de criar um perfil dedicado à boneca e narrar sua vida pessoal surgiu após conhecer a cultura “instadoll”, perfis de redes sociais com bonecas como influenciadoras. Para além da brincadeira de criança, nessa nova etapa o “brinquedo” ganha vida, rotina e seguidores.

“Na minha pré-adolescência, encontrei na internet um blog que postava lançamentos da Barbie, o que despertou em mim, a vontade de criar um blog para postar fotos e compartilhar as histórias que eu imaginava para elas. Os anos passaram, mas minha paixão por Barbie sempre permaneceu. Um dia, no Facebook, encontrei perfis de bonecas, nos quais elas pareciam ter vida. Foi então que criei um perfil na rede para minha boneca", conta Bárbara que, depois de um tempo, deixou o Facebook. "Nunca gostei da plataforma e logo desisti de lá. Mais uma vez, navegando na internet, descobri o perfil oficial da Barbie no Instagram, e isso foi o que me inspirou a criar uma conta também”.

Bárbara Saboia, idealizadora de Maria Amelliê Crédito: Arquivo pessoal

Maraesa Silva e Maria Amelliê: duas vidas no Instagram

Antes de criar Maria Amelliê, Bárbara cuidava do perfil de outra boneca influenciadora, sua primeira criação, a Maraesa Silva. Com mais de 60 mil seguidores a boneca tinha uma vida agitada e compartilhava tudo com os seguidores. Bárbara conta que resolveu encerrar a conta, pois a história da boneca casada e com filho já havia sido contada.

Maraesa Silva e família, primeira criação de Bárbara Crédito: Arquivo pessoal

“Ela namorou, noivou, casou e teve filhos. Eu quis deixar o restante da história na imaginação das pessoas, então eu encerrei a conta como se ela e a família tivessem viajado para uma fazenda para viver agora em off. E aí as pessoas imaginam a continuação da história”, defende Bárbara ao mesmo tempo que afirma não lamentar perder a conta com os seguidores acumulados.

A vida de Amelliê conversa com a de Maraesa, conforme explica a idealizadora. A boneca comprou o apartamento de Maraesa e agora divide a rotina da reforma com os seguidores. “Eu aproveito o espaço, só que fiz algumas mudanças. Eu reformei primeiro a cozinha. Dei uma mudada agora no quarto e tá faltando a reforma da sala, que eu também vou compartilhar com os seguidores sobre isso”, detalha.

Maria Amelliê durante reforma de seu apartamento Crédito: Arquivo pessoal

Investimentos e Valorização

Para bancar a vida de influenciadora, as parcerias com as bonecas existem. Mas, segundo Bárbara, o investimento em cenário, roupas e adereços são caros e por vezes o retorno é ainda mais difícil, pois nem todos acreditam no trabalho por trás da boneca.

“Eu já tenho muita coisa, mas, para quem é colecionador e quem entra nesse mundo, você investe muito e se você for investir pensando em ter um retorno financeiro é bem difícil. Porque muita gente vê como brincadeira. E se chamam para fazer uma divulgação ou uma parceria, geralmente acreditam que um perfil de boneca não vai dar tanto trabalho. É fácil de produzir, não dão real valor que isso tem. Então, tem mais gasto do que lucro”, pontua.

Ainda em relação aos ganhos, Bárbara conta que existe um lucro ainda maior que o dinheiro. Segundo ela, em uma era digital, a possibilidade de reviver a relação com a boneca é uma oportunidade para “inspirar”.

“Mas o lucro maior, para mim, é me divertir e inspirar crianças, porque tem muita criança que já não brinca mais de boneca nessa época digital, né? E a partir do momento em que vem uma foto, ver um story, se interessa por brincar e voltam a brincar, a criar e imaginar, para mim, o maior retorno é isso”, defende.

Barbie no cinema

A infância de Bárbara também foi marcada pela boneca de múltiplas profissões e looks rosa. A possibilidade de ver um filme da boneca em forma de uma mulher humana, relembrou a infância da pedagoga que, apesar de viver a fase adulta com trabalho na escola e outras responsabilidades, compartilha a vida com a persona de um boneca.

“Eu sempre fui apaixonada pela Barbie. A lembrança mais forte que tenho das minhas brincadeiras de infância é sentada no chão de casa com um monte de brinquedo espalhado brincando de Barbie. Sempre brincava com a Barbie empresária, que deixava os filhos em casa para trabalhar, mas quando chegava em casa a prioridade eram os filhos. Sempre criava um personagem, criava toda uma história e brincávamos a tarde toda brincando assim", lembra ela que já está na expectativa pelo filme que estreia nessa quinta-feira, 20. "Com o lançamento do filme da Barbie só esperei a venda de ingressos abrir e comprei. São muitas expectativas, eu tenho certeza esse filme vai trazer muitas lembranças da minha infância”, afirma.

Bárbara Saboia, aos 2 anos, com boneca Barbie Crédito: Arquivo pessoal

O live-action de "Barbie" é estrelado pela atriz Margot Robbie ("Eu, Tonya") no papel principal, além de Ryan Gosling ("La La Land") como o namorado da protagonista, Ken. A direção é de Greta Gerwig (de "Lady Bird" e "Adoráveis Mulheres"), que coescreveu o roteiro comNoah Baumbach ("História de um Casamento").

Bonecas blogueiras do Ceará

No mundo das bonecas blogueiras, Amelliê não está sozinha. Segundo ela, há uma rede de apoio entre os perfis de instadoll no Ceará todo, os criadores - intitulados off ou offa- ainda planejam se reunir em um encontro em Fortaleza para compartilhar as experiências.

“Esse ano já teve um encontro, só que eu nunca participei porque geralmente é em São Paulo ou Curitiba, e eu não tenho como ir. Mas nós estamos vendo um encontro em Fortaleza. Tem algumas pessoas que são de Fortaleza. Estamos nos organizando, porque apesar desse hobby ser maravilhoso, todo mundo tem um trabalho, tem conta para pagar, né? Estamos vendo um dia ainda que possa ter todo mundo do Ceará”, projeta.

Acompanhe Maria Amelliê no Instagram: @maria.amellie

