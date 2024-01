Globo de Ouro: Barbie e Succession lideram indicações; Veja lista

A lista de indicados para o Globo de Ouro 2024 foi divulgada nesta segunda-feira, 11. Com premiação marcada para acontecer no dia 7 de janeiro de 2024, a 81ª edição do evento conta com dois destaques entre os concorrentes: o filme "Barbie" e a série "Succession".

"Barbie", lançado em julho deste ano e dirigido por Greta Gerwig, recebeu 9 indicações, entre elas “Melhor Filme - Comédia/Musical” e “Melhor Direção”. O longa também concorre em “Maior Realização Cinematográfica e em Bilheteria”, juntamente com "Oppenheimer" e "Taylor Swift: The Eras Tour".

Apesar de não ter sido indicada em “Melhor Trilha Sonora Original em Filme”, a obra lidera o número de nomeações na categoria “Melhor Canção Original em Filme”, com “Dance the night”, “I’m just Ken” e “What was I made for?”.