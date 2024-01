Após ‘Saltburn’, música lançada em 2001 conquista parada do Spotify

Música "Murder on the Dancefloor", da cantora Sophie Ellis-Bextor, viraliza no Spotify após ser trilha sonora do filme "Saltburn"

Após os virais de “Running up that hill”, de Kate Bush, devido a série “Strange Things”; “Piloto”, de Flora Matos, por conta das trends do TikTok; e “Escrito nas Estrelas”, de Tetê Espíndola, com o meme em “A Fazenda 15”, o hit nas redes sociais desta vez é de “Murder on the Dancefloor”.

Lançada em 2001 pela cantora inglesa Sophie Ellis-Bextor, “Murder on the Dancefloor” foi a música mais tocada na Inglaterra naquele ano, tendo ficado no topo das paradas por cerca de 23 semanas.

A canção é a quarta faixa de “Read My Lips”, álbum de estreia da artista que é considerada uma das principais vozes do pop britânico.