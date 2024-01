Globo de Ouro: Chris Rock recusa convite para apresentar premiação

Marcado para acontecer no dia 7 de janeiro de 2024, o Globo de Ouro revelou nesta segunda-feira, 11, os indicados na premiação.

Com inúmeras indicações para “Barbie”, “Oppenheimer”, “Succession” e outras produções do cinema e televisão, a cerimônia, no entanto, ainda não possui apresentador definido.

De acordo com a CNN, diversos nomes da comédia norte-americana recusaram o convite para apresentar o evento. Entre os possíveis candidatos, Chris Rock negou a participação como apresentador. Ao canal de notícias, um representante de Chris detalhou que o artista se “recusou a comentar” sobre o convite.