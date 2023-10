Dia da MPB: Spotify divulga pesquisa sobre buscas do gênero no site

No dia Nacional da MPB, o Spotify divulgou uma pesquisa sobre as buscas na plataforma pelo gênero nacionalmente e internacionalmente

Com interesses aproximados, os dois grupos se juntaram e formaram uma frente cultural contra o governo da época. As canções eram, em sua grande maioria, com críticas políticas. Quase 60 anos depois, o gênero continua marcando as listas musicais dos brasileiros.



De acordo com a pesquisa, as buscas pelo MPB tiveram um aumento em 269% no País durante o período de tempo estabelecido. Internacionalmente os números também subiram, crescendo em 183%. Entre os países no exterior que mais escutam o gênero musical, Estados Unidos, México e Portugal são os destaques do streaming. Argentina e França vem logo atrás.

O Spotify divulgou os artistas brasileiros que são mais exportados. São eles: Roberto Carlos, Antônio Tom Jobim, Caetano Veloso e Jorge Ben Jor. Em um ranking das 5 cantoras nacionais mais ouvidas fora do País estão Vanessa da Mata, Elis Regina, Gal Costa, Fafá de Belém e Marisa Monte.

Outro dado divulgado foi a quantidade de playlists dos usuários na plataforma. Segundo a empresa, são mais de 2 milhões, com as palavras “música popular brasileira” e “MPB” no título. O gênero também se encontra no “TOP 15 de gêneros musicais”.