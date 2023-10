Redes sociais de Caetano Veloso são 'roubadas' por golpistas

Equipe do cantor pediu para que os seguidores denunciarem a ação

Golpistas conseguiram "roubar" as redes sociais do cantor Caetano Veloso nesta segunda-feira (9). Eles tentaram pegar informações pessoais dos fãs do artista para conseguir aplicar golpes.

A equipe do famoso se manifestou rapidamente após descobrir a ação, e pediu para que os próprios fãs, além dos seguidores, tomassem cuidado com os pedidos que os golpistas iriam fazer em nome de Caetano Veloso.

