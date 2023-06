Caetano Veloso é convidado por papa Francisco para evento no Vaticano

O cantor Caetano Veloso recebeu o convite para a comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano

Um dos maiores nomes da Música Popular Brasileira (MPB), Caetano Veloso recebeu um convite do papa Francisco para participar da comemoração dos 50 anos do Museu de Arte Contemporânea do Vaticano. O evento acontece no próximo dia 23, na Capela Sistina.

Caetano ainda não confirmou a ida ao evento. Na data, o cantor tem um show marcado em Paris, na França, como parte de sua turnê intitulada "Meu Coco".

Segundo a agenda, o artista estará na Itália no dia 27 de junho, quatro dias depois do evento, quando deve se apresentar na cidade de Roma.

Despedida de Caetano:

A turnê “Meu Coco” pode ser a última do cantor. A afirmação aconteceu em entrevista ao El Observador, onde disse querer voltar a viver na Bahia.

"Acho que esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo. Quero voltar a morar na Bahia e cantar lá todas as semanas, e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir", disse o cantor.

Confira a agenda de shows de Caetano:

04/07 - Sobral, Antigo Aeroporto. (Evento gratuito)



08/07 - Campinas, Royal Palm Hall.



30/07 - Brasília, Festival Na Praia.



13/08 - Rio de Janeiro, Festival Doce Maravilha. (Celebrando 50 anos de “Transa”)



19/08 - Porto Alegre, Auditório Araújo Vianna.



20/08 - Porto Alegre, Auditório Araújo Vianna. (DATA EXTRA)



25 e 26/08 - São Paulo, Espaço Unimed.



06/09 - Madri, Palacio de Congresos.



09/09 - Lisboa, Coliseu dos Recreios. (ESGOTADO)



10/09 - Lisboa, Coliseu dos Recreios. (ESGOTADO)



12/09 - Lisboa, Coliseu dos Recreios. (ESGOTADO)



14/09 - Porto, Coliseu do Porto.



15/09 - Porto, Coliseu do Porto. (DATA EXTRA)



18/09 - Amsterdã, Royal Theater Le Carré. (ESGOTADO)



21/09 - Montecarlo, Ópera de Monte-Carlo.



23/09 - Paris, Philharmonie de Paris. (ESGOTADO)



25/09 - Bruxelas, Bozar.



27/09 - Roma, Parco della Musica.



29/09 - Genebra, Victoria Hall.



01/10 - Oslo, Oslo Konserthus.



04/10 - Hamburgo, Elbphilharmonie.



02/12 - Belo Horizonte, Arena Hall.

Ingressos: caetanoveloso.com.br/agenda

