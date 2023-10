Turnê com Caetano Veloso e Maria Bethânia juntos é cogitada; entenda

A nota foi publicada neste domingo, 1º, após a ampla divulgação da confirmação de uma turnê oficial da dupla - o que ainda não seria realidade . "Ficamos surpresos com a notícia da confirmação dos shows de Maria Bethânia e Caetano Veloso a serem realizados no ano que vem, publicada pela imprensa ontem", inicia o comunicado.

Uma possível turnê com Caetano Veloso e Maria Bethânia juntos já está sendo pensada pelos artistas, mas “não há nada concreto ainda”, diz a nota divulgada pelas equipes dos artistas.

"Para estarmos na mesma página, essa conversa existe, sim, mas não há nada de concreto ainda", cogitaram. "Desta forma, informamos a todos os fãs e amigos que, em caso de qualquer novidade, vamos ser os primeiros a anunciar. Muito obrigado pela compreensão", completa o texto.

Atualmente, Caetano está em turnê mundial. A “Meu Coco Tour” ainda deve passar por países como França e Alemanha e voltar para o Brasil a partir do dia 11 de outubro, com shows no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Salvador e Belo Horizonte. Para conferir a agenda de shows completa clique aqui.