Elis Regina: Conar abre processo ético contra propaganda com IA

O Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) abriu, na segunda-feira, 10, um processo ético para investigar a propaganda em que Elis Regina reaparece por meio de Inteligência Artificial (IA). A peça publicitária da Volkswagen, assinada pela agência AlmapBBDO, mostra a artista, que morreu em 1982, cantando ao lado da filha e também cantora, Maria Rita.

A investigação é movida após denúncias de consumidores ao conselho. Segundo as queixas, é preciso questionar se é ético ou não trazer um artista de volta à vida. A possibilidade de confusão entre ficção e realidade entre crianças e adolescentes também é apontada pelas denúncias, visto que a campanha não avisou que estava utilizando IA durante a exibição do clipe.

“A representação será julgada nas próximas semanas por uma das Câmaras do Conselho de Ética do Conar, garantindo-se o direito de defesa ao anunciante e sua agência. Em regra, o julgamento é efetuado cerca de 45 dias após a abertura da representação”, descreve a nota do Conar.

O filho mais velho da cantora, João Marcello Bôscoli, disse entender e respeitar, mas não concordar com críticas que algumas pessoas fizeram pela associação da imagem da cantora, que se posicionou contra a ditadura, a uma marca que teve ligação com o regime.

"Se a gente for fazer essa revisão muito, muito apurada, vão sobrar quantas empresas? Da minha parte e do meu irmão (Pedro Mariano), eu posso dizer que a gente consentiu a propaganda pensando em primeiro lugar —e eu tenho convicção de que para a Maria Rita também— na exposição que a Elis teria e que seria uma apresentação dela para as novas gerações", explica o primogênito em entrevista à coluna da jornalista Mônica Bergamo, da Folha de S.Paulo.



