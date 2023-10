Filme cearense leva dois prêmios em Festival do Rio de Janeiro

O longa-metragem cearense "Estranho Caminho" acumula premiações desde sua estreia no Festival de Tribeca

O filme cearense “Estranho Caminho”, dirigido e roteirizado por Guto Parente, ganhou dois prêmios em um festival de cinema no Rio de Janeiro. O Prêmio de Melhor Ator Coadjuvante foi para Carlos Francisco, ator mineiro que protagoniza o longa ao lado do ator cearense Lucas Limeira.

O ator não pôde ir à premiação, mas mandou um áudio por meio da produtora Ticiana Augusto que recebeu o troféu. “Este prêmio ajuda muito a trajetória do filme e estou muito feliz”, disse Carlos no áudio.

O Prêmio de Melhor Roteiro foi para o diretor Guto Parente. Ao receber a premiação, Carlos resgatou o momento em que seu filme junto com Pedro Diógenes “Inferninho” recebeu o Prêmio Felix Especial do Júri e o Prêmio Especial do Júri da Première Brasil, em 2018. “Viva o cinema cearense!”, disse.