Selton Mello vive detetive particular em audiossérie do Spotify

Audiossérie "França e o Labirinto" estreia dia 29 de agosto e é a maior produção brasileira de ficção no streaming

Há uma característica que se sobressai entre os variados papéis do ator Selton Mello nas telas e nos palcos. Com décadas de experiência profissional na área da dublagem, o artista utiliza a voz para ressaltar as nuances dos personagens.

O ritmo, timbre e interpretação foram alguns dos motivos pelos quais ele foi estimado como protagonista de "França e o Labirinto", nova audiossérie original do Spotify, desde a idealização do projeto.

Na trama, que estreia na plataforma de streaming no dia 29 de agosto, ele interpreta Nelson França, um detetive particular cego que ganhou notoriedade após solucionar o caso de um grande serial killer. Anos depois, acontece o assassinato de uma influencer digital e França tem certeza que é o mesmo criminoso que está por trás do crime.