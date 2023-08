Fã cearense de Gal Costa relembra convivência e critica exposição

Frankley Tavares, único fã autorizado a participar do enterro de Gal Costa, relembra momentos da amizade com a cantora e comenta polêmicas envolvendo o nome da artista

“Eu dei algumas dicas para a repórter do que perguntar para a Gal. Depois da entrevista ela mencionou que teve o auxílio de um ‘grande fã’ e apontou para mim. Foi quando Gal me viu pela primeira vez”, conta.

Uma das vozes mais marcantes do Brasil, Gal Costa deixou uma legião de fãs por todo o País e também fora dele. Fã da Gal desde a infância , Frankley Tavares pode ser considerado um dos representantes do público que acompanha e admira a artista desde o primeiro encontro.

“Todas as vezes eu ia para o show como convidado, eu comprava os ingressos para ter de recordação, mas Gal Costa sempre me convidada. Ela me respeitava muito e fazia questão de dizer para as pessoas que eu era o maior fã dela. Nossa relação era de fã para ídolo e também de amigos, mas eu nunca ultrapassei os limites pois sempre a respeitei”, explica.

Após isso, foram inúmeras as vezes que Frankley aguardou Gal Costa no aeroporto e na recepção de hotéis de Fortaleza, além de viagens para outras cidades somente para acompanhar mais um show.

Sobre as polêmicas atuais envolvendo a artista e sua companheira Wilma Petrillo , Frankley declara que não possui o "direito de opinar", mas comenta que Gal estaria decepcionada com a invasão de sua vida pessoal.

“Toda essa situação que envolve o nome dela é lamentável. Gal era uma pessoa muito reservada, muito na dela, a forma que ela está sendo exposta não é algo que deveria acontecer. Eu fico muito triste com as pessoas estarem mencionando o nome dela com isso ao invés de rememorar suas obras. Eu, enquanto fã, irei fazer meu papel de fã que é amar e preservar o trabalho da artista que admiro", sustenta.

Admirando o trabalho da ídola em todos os momentos, o último encontro de Frankley Tavares com Gal Costa foi em agosto de 2022, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte. Tendo comprado a passagem de última hora, o produtor por pouco não conseguiu assistir o show.

“Em maio os ingressos para o show já estavam esgotados e eu fiquei muito preocupado, foi então que mandei uma mensagem para Gal e falei que seria o meu presente de aniversário. Ela então disse que eu seria o convidado dela, aquilo foi uma honra”, conta.

Para a ocasião especial, o produtor de moda produziu um look diferenciado, com imagens dos discos estampadas em todas as peças de roupa, que chamou a atenção do público do espetáculo.

No show, Frankley ficou sentado em um lugar reservado pela própria Gal, bem próximo ao palco. A presença do cearense rendeu uma homenagem feita pela artista, que o apresentou para o público e reforçou que ele era seu “maior fã”.

“A Gal me disse que estava muito feliz por eu estar ali. Foi um momento muito especial, eu não conseguia nem reagir de tanta emoção. Se eu estivesse segurando a porta daquele teatro eu já estaria feliz só por saber que Gal estava no mesmo ambiente”, recorda orgulhoso.

Reconhecido entre o público e parentes de Gal Costa, Frankley foi o único fã autorizado a participar do enterro da artista. Ele também esteve presente no velório, que ocorreu na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. “Eu não me perdoaria se não tivesse ido para o enterro”, afirmou.

“A produtora de Gal tinha me repassado o comunicado do enterro antes de ser divulgado, aquilo era o que eu não queria ouvir… Eu fui pois queria me despedir da Gal da forma correta", conta.

Vestido com a mesma roupa do último encontro com sua ídola, Frankley sentou na primeira fileira, ao lado de familiares e amigos próximos de Gal Costa. “O Gabriel, filho de Gal, foi falar comigo e me convidou para ficar na primeira fileira junto a família. Estavam ele, Wilma e algumas pessoas que vi chegando depois.”.



