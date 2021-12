Luiz Bacci critica Wesley Safadão por convidar DJ Ivis para Garota VIP

Bacci afirmou que ficou decepcionado com o cantor e que outros convidados também ficaram incomodados com a presença de Ivis

No programa “Cidade Alerta” desta segunda-feira, 6, Luiz Bacci desaprovou a presença do DJ Ivis no show de Wesley Safadão no último sábado, 4, em São Paulo. O jornalista disse que havia comprado cinco ingressos para ir ao show com amigos, mas que desistiu após saber da presença do DJ. "O próprio Safadão me mandou mensagem ontem: 'Quem sou eu para julgar o DJ Ivis?'. Você é um formador de opinião”, criticou.

"Você é um formador de opinião", comenta Luiz Bacci sobre Wesley Safadão, que convidou o agressor DJ Ivis para subir em seu palco. Acesse https://t.co/nG5CiWLDYI para acompanhar o programa ao vivo ou assistir à íntegra quando quiser! #CidadeAlerta pic.twitter.com/DrIhOrzHtv — Cidade Alerta (@cidadealerta) December 6, 2021

Bacci afirmou que ficou decepcionado com o cantor e que outros convidados também ficaram incomodados com a presença de Ivis. “Pô, convidado vip do lado de um cara que acabou de sair da cadeia porque espancou a mulher? E ele não cumpriu pena! Foi solto e está respondendo em liberdade", pontuou.

Livre desde outubro, DJ Ivis passou mais de três meses preso por agressão física contra sua ex-companheira, Pamella Holanda. O compositor chegou ao Garota VIP nos bastidores e foi cumprimentado por algumas pessoas.

Ivis assistiu o show em cima do palco. Na ocasião, O DJ encontrou com atrações do evento, como João Gomes, que também foi criticado por seguidores após posar para foto com o compositor. “Sua música é boa e faz alegria. É o que o povo precisa. Se cuide”, comentou o cantor de piseiro em publicação de Ivis.

