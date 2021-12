"Cada um tem que seguir", diz Pamella Holanda após retorno de DV Ivis ao mundo da música

Após DJ Ivis voltar a participar de eventos musicais no fim de semana, Pamella Holanda, ex-esposa do cantor e compositor, falou do atual momento de sua vida e da exposição que o pai de sua filha vem tendo depois de alguns meses preso por agressão contra ela.

“Cada um tem que seguir. Chega de polêmica, já deu o que tinha que dar. Que todo mundo seja feliz” destacou a influencer para a coluna de Léo Dias no Metrópoles. Em outubro, quando DJ Ivis conseguiu liberdade provisória, Pamella usou as redes sociais para dizer que não se sentia segura e discordava da decisão judicial.

Ela lamenta o sucesso instantâneo do ex-marido, que tem participado de vários eventos e recebido elogios de cantores famosos como João Gomes.

“A vida tem que seguir, de ambas as partes. E ele tem que trabalhar para cuidar da filha também. Sabia que isso iria acontecer, mas não esperava que fosse tão rápido. Não quero mais falar disso. Hoje é meu momento. Quero curtir”, disse Pamella.

