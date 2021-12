Whindersson Nunes lança livro e recebe fãs em shopping de Fortaleza

Escrita em parceria com Gabriel Chalita, livro destaca a trajetória do humorista, cantor e youtuber desde a infância humilde no Piauí

O humorista, cantor e youtuber Whindersson Nunes lança nesta quarta-feira, 8, às 17 horas, o livro "Vivendo como um guerreiro" na Livraria Leitura do Shopping Riomar. A obra, que foi escrita em parceria com Gabriel Chalita, narra a trajetória do piauiense, desde a infância humilde no interior do estado até o caminho inesperado para a fama atual.

Na ação de lançamento, os fãs terão a oportunidade de terem o exemplar autografado e também de tirar uma foto com o próprio Whidersson. Segundo o autor, a proposta é que o "livro sirva de inspiração diária para semear um mundo melhor, de pessoas mais atentas, decididas a prosseguir como verdadeiros guerreiros do cotidiano".

O título tem como base a canção “Live Like a Warrior”, do cantor judaico estadunidense Matthew Paul Miller. A frase está gravada no rosto de Whindersson, com uma tatuagem.

Lançamento e sessão de autógrafos do livro "Vivendo como um guerreiro" com Whindersson Nunes

Local: Livraria Leitura do Shopping Riomar Fortaleza;

Data: 08/12;

Horário: das 17 às 21h;

Endereço: Rua Desembargador Lauro Endereço: Nogueira, n°1.500, no Bairro Papicu (CE).