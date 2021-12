DJ Ivis é vaiado após subir em palco durante show em São Paulo

Artista passou quase quatro meses preso no sistema penitenciário do Ceará por acusação de violência doméstica contra a ex-mulher, Pamella Holanda

O cantor e produtor musical DJ Ivis foi vaiado na noite deste sábado, 4, após subir ao palco durante o show de Tarcísio do Acordeon. O evento, denominado “Noite do Piseiro” aconteceu na Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo (SP).

Paraibano, Iverson de Souza Araújo, de 30 anos, passou quase quatro meses preso numa unidade do sistema penitenciário cearense após acusação de agressão contra a ex-mulher, Pamella Holanda. Ele subiu ao palco ontem após ser chamado pelo amigo e parceiro Tarcísio do Acordeon.

Sobre o assunto DJ Ivis grava primeiro clipe após deixar a prisão

DJ Ivis é "tietado" ao chegar em evento em São Paulo

João Gomes é criticado por posar e elogiar DJ Ivis em evento de Safadão

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a plateia pede para que o DJ Ivis saia do palco. Segundo um internauta, o artista deixou o palco imediatamente após a repercussão negativa de sua presença. "Pra ver: Tarcísio do Acordeon foi colocar o DJ Ivis no palco em um show ontem, e o público vaiou, tanto que ele saiu imediatamente. Que seja assim em todos os lugares, porque esse povo podre do piseiro vai continuar apoiando ele...” postou.

Outro evento que contou com a presença do DJ Ivis foi o “Garota Vip”, organizado pelo cantor Wesley Safadão, realizado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Em novembro, Safadão anunciou que uma das músicas de seu novo DVD tem a assinatura do DJ Ivis.

Ivis também aparece em postagens recentes ao lado de outros músicos, como Orlandinho, o Rei do Piseiro, e o cantor João Gomes.

Nos comentários, Gomes ainda fez declarações ao amigo. "Bom curtir perto de você… ver que está bem. Quantos motivos para agradecer já me deu. Que Deus lhe abençoe e cuide de todos seus planos. Ele tem algo especial reservado em sua vida ainda. Sua música é boa e faz alegria. É o que o povo precisa. Se cuide. Papai do céu abençoe".

Em 27 de julho o forrozeiro foi indiciado pela Polícia Civil do Ceará por três crimes: lesão corporal, ameaça e injúria no âmbito da violência doméstica. Pamella Holanda, ex-mulher do DJ Ivis compartilhou, nas redes sociais, vídeos onde apareceu sendo agredida pelo artista. A filha do casal completou um ano em outubro último.

Também em outubro, a Justiça do Ceará aceitou denúncia do Ministério Público do Ceará (MPCE) e o músico ainda se tornou réu por lesão corporal e ameaça – com circunstância agravante.