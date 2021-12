João Gomes é criticado por posar e elogiar DJ Ivis em evento de Safadão

João Gomes, 19, tem sido criticado por internautas desde a publicação de uma foto sua ao lado do DJ Ivis Araújo, acusado de violência contra a mulher. O cantor também elogiou o colega em comentário no Instagram

O cantor João Gomes, 19, tem sido criticado por internautas desde a publicação de uma foto sua ao lado do DJ Ivis Araújo, acusado de violência contra a mulher. O encontro dos dois aconteceu na noite desse sábado, 4, em São Paulo durante o evento “Garota Vip”, organizado por Wesley Safadão. “Verdadeiro sentido de: quem trabalha Deus ajuda, seus escolhidos sempre vencem”, escreveu Ivis ao publicar a foto.



Nos comentários da publicação no Instagram, João Gomes respondeu: “Bom curtir perto de você, ver que está bem. Quantos motivos para agradecer já me deu. Que Deus lhe abençoe e cuide de todos os seus planos. Ele tem algo especial reservado em sua vida ainda. Sua música é boa e faz alegria. É o que o povo precisa. Se cuide”. O comentário chamou atenção principalmente de quem repulsa o histórico de Ivis, que foi visto em vídeo agredindo sua ex-esposa, Pamella Holanda.

Em entrevista à Folha de S.Paulo publicada em setembro deste ano, João lamentou o ocorrido envolvendo Ivis. “Ele me abriu as portas em Fortaleza. Foi quem fez essa ponte de me levar até o Xand. Então, nunca de um cara que me deu uma oportunidade dessas eu ia imaginar que isso estivesse passando na vida dele. Foi um choque. A gente ficou com o coração partido. Não tem como explicar, a gente fica decepcionado”.

De volta ao cenário musical, após ser solto no dia 22 de outubro, depois de passar três meses preso devido às agressões a Pamella, o cantor gravou seu primeiro clipe nessa sexta-feira, 3, em parceria com o cantor Marcynho Sensação. O músico anunciou que iria soltar “algo que estava engasgado” e disse que estava com saudades de ver uma câmera. Internautas também demonstraram apoio ao cearense, apesar de seu histórico, e gostaram da declaração de João Gomes. Outros expressaram seu descontentamento com o cantor de piseiro, cujo nome não está envolvido em polêmicas, por apoiar alguém com atitudes violentas.



João Gomes, Tarcísio, entre outros apoiando o nojento do DJ Ivis! Deixei até de seguir, porque só quem viveu/sofreu uma violência doméstica sabe como fica a cabeça da vítima após esse crime! Nojo de pessoas que apoiam esse e qualquer tipo de violência!!! — Lívia (@diariodalivia) December 5, 2021 agora que vi joão gomes com o dj ivis. lamentável. lembrando que quem apoia agressor compactua com isso viu joão e wesley safadão — luci (@manalucii) December 5, 2021 João Gomes e fãs que me desculpem, mas dar apoio e visibilidade a Dj Ivis é ser conivente ou se fazer que nada daquilo aconteceu. Não é questão de tá cedo ou tá tarde, é questão de escolher um lado e ter bom senso. — Joe (@Joeonofrelossio) December 5, 2021 joão gomes sobre dj ivis e a galera nos comentários "td mundo merece uma segunda chance, td mundo erra" como se espancar uma mulher fosse um erro e não a porra de um crime e uma covardia grande. xand, safadão e marcia felipe e uma caralhada de fã tbm acolheram o agressor pic.twitter.com/ZVapmHV0kk — adricy (@filhadadelreyy) December 5, 2021 homens se defendem, homens se amam até mesmo quando um deles é um agressor, homenss nunca vão se abandonar independente do crime :) pic.twitter.com/2OIMueC3wP — cint (@cinthonia) December 5, 2021

