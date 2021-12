Solange Almeida e Xand Avião se reconciliam na Farofa da Gkay

Durante a apresentação de Xand no evento, Solange foi levada até o palco, onde abraçou e cantou com o ex-colega de banda

Há quatro anos, Solange Almeida deixou o Aviões do Forró e a relação de mais de uma década com Xand Avião ficou estremecida. Até que a Farofa da Gkay proporcionou o reencontro dos artistas, que se abraçaram e foram um dos assuntos mais comentados da noite.

Xand e Solange entraram juntos no Aviões em 2002, até que em 2017 foi anunciada a saída da cantora, que anos depois disse ter sido expulsa do grupo. Em 2019, ela entrou com uma ação judicial contra a banda, pedindo uma indenização de R$ 5 milhões, por conta dos direitos do grupo. Desde então, os dois não tinham sido vistos juntos.

Xand foi um dos cantores que se apresentaram no segundo dia de festa, além de Wesley Safadão, Zé Felipe, Matheus Fernandes e o grupo É o Tchan. Solange marcou presença no evento como convidada, mas durante a apresentação de Xand foi levada até o palco e foi quando os dois se abraçaram.

A esposa do cantor, Isabele Temoteo, também subiu no palco emocionada pelo reencontro e abraçou Solange. Depois do reencontro, os dois artistas chegaram a se apresentar juntos cantando seus maiores clássicos, como "Que Tontos Que Loucos" e "Pegadinha do Inglês".

A Gkay ficou emocionadíssima com a reconciliação de Xand Avião e Solange Almeida na Farofa, e disse que o Brasil estava esperando o retorno de ‘Aviões do Forró’ #farofadagkay pic.twitter.com/pVYIelxjHp — Fofoquei (@fofoqueioficial) December 7, 2021

