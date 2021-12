Em Fortaleza, Baú da Taty Girl será realizado em duas datas

A festa sofreu alteração por conta do atual decreto do Governo do Ceará

O Baú da Taty Girl precisou passar por uma adaptação por conta do atual decreto do Governo do Ceará, que limita a presença de público em ambientes festivos. Agora, o evento será realizado em duas datas, 17 e 18 de dezembro, no Marina Park Hotel, em Fortaleza.

Desta forma, quem comprou os ingressos até março de 2020 terá acesso ao evento no dia 17. Já o público que adquiriu os bilhetes de 25 de agosto até 6 de dezembro vai assistir ao show no dia 18.

Serão seguidos todos os protocolos sanitários de prevenção à covid-19, como o uso de máscara e o passaporte da vacinação. Além da anfitriã Taty Girl, o Baú terá a apresentação da banda Calcinha Preta e da cantora Walkyria Santos nos dois dias.

