Wesley Safadão comemora retorno do Garota Vip e resultados da carreira internacional

Wesley Safadão comemorou o retorno do projeto Garota Vip, que percorre várias capitais do Brasil. Nesse sábado, 4, em São Paulo, o evento voltou ao calendário festivo da capital paulista com shows de João Gomes, Zé Neto e Cristiano, Léo Santana e Matheuzinho, além do cantor cearense.

O público seguiu uma série de protocolos sanitários de prevenção à covid-19, como apresentar o passaporte da vacina. "Se o Garota Vip está acontecendo, da forma que está, é porque estamos buscando fazer tudo dentro da lei. Os shows precisam voltar, já são muitos anos parados. Eu sou muito a favor da volta, mas tendo muito cuidado e acompanhando o que vem acontecendo", afirma Safadão.

Carreira Internacional

Wesley Safadão já vem construindo sua carreira internacional há um tempo. Recentemente, o cantor lotou a festa do projeto Weekend Ws Cancun, no México, além de percorrer por Miami, Orlando, Newark, Atlanta e Boston, em mais uma turnê nos Estados Unidos.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"O que fizemos no México foi histórico! Lá, tivemos a maior festa brasileira no México. Fizemos agora uma turnê maravilhosa nos Estados Unidos, com uma pegada forte. Estou muito feliz com o resultado. Eu venho de uma sequência muito vitoriosa nas minhas apresentações", ressalta.

Outro ponto alto na carreira internacional do cearense, é a parceria com o cantor Guaynaa na música "Não faz como eu", que já conta com mais de 7 milhões de visualizações no YouTube.

"Guaynaa é um cara sensacional. Essa música nos deu um resultado muito importante, que foi aumentar o número de ouvintes e pegar público dele (Guaynaa) para contribuir mais com o nosso trabalho", explica Safadão.

Jean Carlos Santiago Pérez, conhecido como Guaynaa, é um rapper e cantor porto-riquenho. O hit mais conhecido do artista é "ReBoTa". A música alcançou a parada de canções latinas quentes da Billboard em abril de 2019.

Safadão em Fortaleza

De volta a Fortaleza, Wesley Safadão já tem três shows agendados. "Vamos fazer o réveillon do Marina Park Hotel, em Fortaleza. Vamos para o bloquinho de Fortaleza. E depois tem o Garota Vip por lá", compartilha Wesley.

Tags