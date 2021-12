Netflix divulga trailer oficial de Rebelde e retorna com sociedade secreta

A Netflix divulgou o primeiro trailer oficial de “Rebelde”, reboot da novela mexicana que entrará no catálogo a partir do dia 5 de janeiro do próximo ano. Em dois minutos, o vídeo mostra que a sociedade secreta que existia na escola retornou.

Na produção de 2004, a organização era formada por alunos do Elite Way School com o objetivo de expulsar os alunos bolsistas do escola para manter apenas os estudantes de elite. Os membros costumavam fazer ameaças até que a vítima pedisse para sair.

18 anos depois, a situação retorna para atrapalhar os sonhos e ambições musicais das pessoas do Elite Way School. Eles encontrarão maneiras de criar uma banda, que fará covers do RBD.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Entre os protagonistas, haverá: Luka Colucci (Franco Masini), Jana Cohen (Azul Guaita), Esteban (Sergio Mayer Mori), Andi (Selene), Dixon (Jerónimo Cantillo) e MJ (Andrea Chaparro). Os seis serão julgados por dois dos mais ilustres alunos da escola, Sebastián Langarica (Alejandro Puente) e Emilia (Gigi Grigio).

“Rebelde” é um reboot na novela mexicana de sucesso. O elenco de 2004 contava com Dulce Maria, Anahí, Alfonso Herrera, Maite Perroni, Christopher von Uckermann e Christian Chavez.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Nas alturas, artista francês faz travessia na Praça do Ferreira

Em Fortaleza, Baú da Taty Girl será realizado em duas datas

Fortaleza é a primeira capital do Nordeste a ganhar um hub de conteúdo musical

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags