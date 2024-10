Lula publica foto com Evandro e cita Camilo como "melhor governador do Ceará"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes sociais seu apoio a Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. No texto, o presidente direciona também críticas ao adversário de Evandro no 2º turno da Capital, o candidato André Fernandes (PL).

“Em Fortaleza, o companheiro Evandro Leitão foi indicado por aquele que fez história como o melhor governador do Ceará, Camilo Santana”, escreveu o presidente, menção ao ministro da Educação, Camilo Santana (PT), um dos maiores fiadores da campanha de Evandro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Lula segue no texto em crítica, apesar de não citar nomes, contra o "adversário" do candidato do PT. “Ele (Evandro) concorre contra quem tem ódio da nossa competência de governar para o povo. A verdade precisa ser dita! O povo merece participar das decisões, e Evandro Leitão vai vencer e governar ouvindo a todos”, completou o presidente.