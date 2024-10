Do PL de André, deputado participa de evento com prefeitos para campanha de Evandro

O deputado federal Junior Mano (PL) participou de encontro com 41 prefeitos aliados a ele para "engajamento" na campanha de Evandro Leitão (PT). O encontro aconteceu nesta quinta-feira, 17. André Fernandes, do PL, é opositor do petista na disputa à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno.

O evento foi organizado pelo prefeito reeleito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), e seu pai, o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido), ambos apoiadores declarados de Evandro. Antes de ficar sem partido, Acilon era filiado e chegou a ser presidente da sigla, mas, ao confirmar apoio ao petista, também formalizou a sua saída da sigla.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Bruno Gonçalves confirmou o evento em publicação nas redes sociais e reforçou que o movimento foi "para engajamento na campanha de Evandro para prefeito de Fortaleza". Também estiveram na ocasião o ministro Camilo Santana (PT) e o governador Elmano de Freitas (PT). Em uma das fotos, Junior Mano aparece ao lado de Camilo e Elmano, enquanto Bruno fala ao microfone.