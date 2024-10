Adolescente mata a tiros três colegas dentro de escola na Bahia

Estudante entrou armada e matou colegas Crédito: Reprodução

Um adolescente matou a tiros três colegas, na tarde desta sexta-feira, 18, dentro de uma escola rural localizada em Heliópolis, na Bahia, e em seguida tirou a própria vida. Ocorrência foi registrada na Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental Dom Pedro I. Estudantes que foram alvos do disparos do aluno são duas meninas e um menino, com idade de 15 anos. Eles assistiam aula no momento em que foram alvejados e não resistiram aos ferimentos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O ministro da Educação, Camilo Santana, usou suas redes sociais para lamentar as mortes. Ele afirmou ter colocado o Ministério a disposição, "com envio da equipe de psicólogas especialistas em Psicologia das Emergências e Desastres, que compõem o núcleo de resposta e reconstrução de comunidades escolares após ataques de violência extrema".