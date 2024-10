Alckmin cita Covas para elogiar Evandro: "pessoa que tem apreço pela democracia"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 17.10.2024: Geraldo Alckmin. Renião com empresarios no Hotel Sonata de Iracema com a presença do Vici-Presidente 24.10.17 - Geraldo Alckmin, em apoio a candidatura de Evandro Leitão para Prefeito de Fortaleza. (Foto: Aurélio Alves/O POVO) Crédito: AURÉLIO ALVES

Em passagem por Fortaleza para participar de encontro com o setor produtivo em ato de campanha do candidato à Prefeitura Evandro Leitão (PT), nesta quinta-feira, 17, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSDB) citou o ex-governador de São Paulo Mário Covas para analisar o cenário eleitoral na capital cearense e reafirmar apoio ao petista Durante coletiva de imprensa realizada antes do evento, Alckmin elogiou Evandro e relembrou a trajetória política do candidato. Sem citar o nome de André Fernandes (PL), adversário do petista no segundo turno, o vice-presidente também utilizou frase dita por Covas para afirmar que está “do lado de uma pessoa que tem apreço pela democracia”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Queria repetir o que disse o Mário Covas. Mário Covas dizia: você pode ter alguém um pouco mais alto, um pouco mais magro, um pouco mais à esquerda, mais à direita. Agora, o que divide mesmo na política é quem tem apreço pela democracia e quem não tem. Essa é a grande divisão. Nós estamos do lado de uma pessoa que tem apreço pela democracia, acredita na ciência, não é negacionista [...] O Evandro é do diálogo e do trabalho e é gestor”, falou.



O tucano ainda avaliou que a disputa eleitoral “não é um mata-mata” e ressaltou a importância da integração entre os governos federal, estadual e municipal. Essa harmonia também foi dita pelo governador Elmano de Freitas (PT) que, além de salientar a presença de Alckmin na campanha, falou sobre o fortalecimento do alinhamento entre as três gestões.

“Para nós, é motivo de orgulho ter essa pessoa com esse grau de qualificação, de história na política pública desse país, estar aqui para demonstrar a possibilidade concreta de nós termos Fortaleza com grandes possibilidades de ter o Evandro Leitão como prefeito, em uma parceria muito mais intensa com o Governo do Estado, com o Governo Federal, porque concordamos nas prioridades de políticas públicas que devem ser desenvolvidas em uma capital como Fortaleza”, pontuou. O ministro da educação Camilo Santana comparou Evandro e André Fernandes e pontuou a existência de “dois projetos antagônicos”. Sem citar nomes, o ex-governador ainda falou da oposição que, muitas vezes de forma incoerente, estaria “contra” a candidatura do petista.