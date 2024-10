Datafolha Fortaleza: André e Evandro repercutem 2ª pesquisa de intenção de votos

André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT) Crédito: Samuel Setúbal

Os candidatos à Prefeitura de Fortaleza no segundo turno, André Fernandes (PL) e Evandro Leitão (PT), repercutiram a pesquisa Datafolha, contratada pelo O POVO e divulgada nesta quinta-feira, 17. O candidato do PL reforçou que para ele a melhor pesquisa é o sentimento das ruas, enquanto o petista enfatizou que a sua campanha é a que mais cresce nos levantamentos de intenção de voto. De acordo com a pesquisa Datafolha, os candidatos estão empatados tecnicamente, André Fernandes com 45% e Evandro Leitão com 43%. Ambos oscilaram dois pontos percentuais para baixo, em relação a pesquisa divulgada há uma semana, no dia 10 de outubro. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora André Fernandes destacou que apesar de não ter "nada contra nenhum instituto de pesquisa" o seu maior termômetro de campanha são as ruas. "Eu não tenho nada contra nenhum instituto de pesquisa, mesmo todos eles tendo me apontando em primeiro lugar, mas a melhor pesquisa que eu vejo é a Data Povo, são as ruas, é o sentimento de mudança", argumentou na saída da sabatina do O POVO nesta quinta-feira.

Sobre a campanha, o candidato afirmou que continuará com os blocos e 'adesivaços', e que observa o crescimento do engajamento das pessoas nos atos da candidatura. "Então, continuamos nessa nossa campanha, cada dia o bloco tendo mais gente, adesivaço tendo mais gente, pessoas se convertendo e vindo para o nosso lado e acredito que isso é o que vai dar resultado", completou. Evandro Leitão destacou que é o candidato que mais cresce nas pesquisas, analisando a sua trajetória que começou com menos de 10%, chegando ao 2º turno após receber 34,33% dos votos válidos e agora empatando tecnicamente com André Fernandes. Eles tiveram uma diferença de quase seis pontos percentuais no resultado do primeiro turno. "A minha candidatura é aquele que mais cresce nas pesquisas, portanto eu não tenho dúvidas em dizer que cada vez mais a população se apropria do nosso programa, daquilo que a gente deseja para a nossa cidade nos próximos quatro anos e estou muito convicto que no dia 27 de outubro o 13 vencerá", reforçou em coletiva após ato de campanha com o vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB), realizado nesta quinta-feira, no Hotel Sonata de Iracema.

Pesquisa estimulada André Fernandes (PL): 45% (-2)

Evandro Leitão (PT): 43% (-2)

Em branco/nulo/nenhum: 8% (+2)

Não sabe: 4% (+2) Números entre parênteses indicam a variação entre a pesquisa anterior, realizada em 8 e 9 de outubro, e a atual, de 15 a 17 de outubro André Fernandes aparece com 45% das intenções de voto na pesquisa estimulada. Ele oscilou negativamente 2 pontos percentuais, dentro da margem de erro. A comparação é com a pesquisa de uma semana antes, realizada de 8 a 9 de outubro. Evandro Leitão também oscilou negativamente 2 pontos. Com isso, a diferença entre eles segue igual, de 2 pontos percentuais. Como a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, a situação entre os dois é de empate técnico.

Houve oscilações positivas dos que afirmam votar em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos. O percentual foi a 8%, oscilação positiva de 2 pontos. Houve igualmente oscilação positiva dos que afirmam não saber em quem votar. O índice é de 4%, oscilação positiva também de 2 pontos. O Datafolha ouviu 826 eleitores entre 15 e 17 de outubro. A pesquisa é realizada na metade do período de campanha deste segundo turno. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa é contratada pelo O POVO e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número CE-01856/2024.