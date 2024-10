Após apoio a Evandro em Fortaleza, deputado é expulso do PL a pedido de Bolsonaro

Junior Mano participou de ato com 41 prefeitos aliados nesta quinta-feira , 17, para engajamento na campanha de Evandro. No encontro estavam o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), o governador Elmano de Freitas (PT), o prefeito de Aquiraz, Bruno Gonçalves (PRD), e o prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves (sem partido).

O deputado federal Júnior Mano , anunciou nesta sexta-feira, 18, que foi expulso do PL, após apoiar a candidatura de Evandro Leitão (PT) para à Prefeitura de Fortaleza. O opositor do petista na disputa é André Fernandes , do PL. O parlamentar se disse tem "respeito e lealdade" ao partido e afirmou que "quando o Bolsonarismo é contrariado, sempre é tratado como forma de ingratidão".

De acordo com Júnior Mano, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) ligou para o presidente estadual da sigla no Ceará, deputado estadual Carmelo Neto, e exigiu a expulsão do PL.

"Diante de todo os fatos que tem ocorrido na Capital, dessas candidaturas, eu resolvi sim tomar uma posição de apoiar o amigo Evandro Leitão, e voto no Evandro não é porque ele é do PT não, voto no Evandro porque ele é o melhor para Fortaleza", acrescentou.

Processo de expulsão

Carmelo Neto confirmou o processo de abertura de expulsão Junior Mano em entrevista ao O POVO News 2ª edição nesta sexta e disse que é "inadmissível" um deputado do PL apoiar um candidato do PT. Ele ainda destacou que a ação deve servir de "recado" para todo o Ceará e Brasil.

O presidente do partido no Ceará disse que viu a ação como um movimento "organizado" do grupo de Acilon Gonçalves. Ele também disse que não "imaginava" um posição tão evidente de apoio de um membro do PL ao candidato Evandro Leitão e que o ato gera "constrangimento" para outros filiados.

Yury do Paredão (MDB), deputado federal, foi expulso do PL em 2023, após posar ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e fazer o "L" com a mão durante lançamento do sistema de bombas da transposição do Rio São Francisco.