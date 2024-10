Carmelo celebra apoios a André no 2º turno e cita Lula e Camilo como "bengalas" para Evandro

O deputado estadual e presidente estadual do PL no Ceará, Carmelo Neto, afirmou que a candidatura de André Fernandes (PL) à Prefeitura de Fortaleza "não precisa de bengala" ou de "apoios". A fala aconteceu em tom de crítica ao uso das figuras do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro Camilo Santana e do governador Elmano de Freitas, todos do PT, na campanha de Evandro Leitão (PT). Segundo ele, a candidatura do André tem como alicerce "o apoio do povo de Fortaleza".

"Enquanto o candidato Evandro Leitão se gaba dizendo 'sou o candidato de Lula, Camilo e Elmano', o candidato André Fernandes está na rua, com o povo, não precisa de bengala, não precisa de apoio para governar, para chegar ao segundo turno, pra vencer a eleição, porque o que ele tem é o povo", defendeu em entrevista ao O POVO News 2ª edição nesta sexta-feira, 18.