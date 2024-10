Campanha de André cita Lula, Camilo e Elmano junto de Evandro: "se uniram contra um jovem"

Em publicação nas redes sociais, o candidato do PL disse que o adversário tem medo dele com uma caixa de som

O candidato a prefeito de Fortaleza, André Fernandes (PL) publicou um vídeo nas redes sociais onde "lembra" os apoios recebidos pela candidatura de Evandro Leitão (PT), seu adversário no 2º turno, e diz não ter “apoios”. Na peça de campanha, o político fala do apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Educação Camilo Santana, do governador Elmano de Freitas, todos petistas.

No vídeo que tem alguns segundos, André diz que todos se uniram contra “um jovem de 26 anos”, fazendo referência a sua idade. Na peça, a campanha de André fala no plural para se referir a campanha do adversário Evandro Leitão.

“Eles xingam, atacam e tiram coisas de contexto. Macho eles são os homens mais poderosos do Brasil que se uniram contra um jovem de 26 anos e uma caixa de som. Você acha que esse jovem é tão perigoso assim ou são os velhos políticos que não querem largar o osso?”, questiona uma voz.

Fernandes vem sendo questionado pela ausência do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em suas peças de campanha. Além de Bolsonaro e seus tradicionais aliados de partido como Nikolas Ferreira, após o segundo turno, o candidato do PL passou a contar também com os apoios do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e vereadores do PDT, que apoiavam a campanha do prefeito José Sarto (PDT) no primeiro turno.