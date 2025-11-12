Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Otimize seu iPhone: 7 dicas para melhorar o desempenho

Sete dicas para otimizar seu iPhone: desative funções e libere espaço

Recursos como Live Photos, efeitos visuais e apps nativos pouco usados podem deixar o iPhone mais lento; veja o que desativar para liberar memória
Diversos recursos do iPhone prometem melhorar a experiência do usuário, mas muitos apenas consomem memória e reduzem o desempenho do aparelho.

Saiba quais funções e aplicativos podem ser desativados para liberar espaço e deixar o celular mais rápido.

Recursos que consomem memória no iPhone

O iPhone reúne uma série de ferramentas criadas para tornar o uso mais prático, mas algumas acabam tendo o efeito contrário: ocupam espaço e tornam o sistema mais pesado.

Desativar certas funções pode liberar armazenamento e melhorar o desempenho do dispositivo.

1. Fotos em HDR automático e Live Photos

A câmera do iPhone é conhecida pela alta qualidade, mas os modos HDR automático e Live Photos aumentam consideravelmente o tamanho dos arquivos.

O HDR combina várias imagens em diferentes exposições para gerar uma foto mais equilibrada e, muitas vezes, o aparelho guarda tanto as originais quanto a versão final. Já as Live Photos gravam 1,5 segundo antes e depois do clique, multiplicando o peso da foto.

Para desativar o HDR, vá em Ajustes > Câmera > Formatos e selecione Mais compatível. Já para desligar as Live Photos, abra a câmera, toque na tela e arraste para cima; em seguida, pressione o ícone circular e escolha Desativado.

2. Mensagens que nunca expiram

O aplicativo Mensagens guarda conversas, fotos, vídeos e áudios por tempo indeterminado. Com o tempo, esse acúmulo prejudica o funcionamento do sistema.

Para liberar espaço, configure a exclusão automática: acesse Ajustes > Apps > Mensagens > Manter Mensagens e escolha 30 dias ou 1 ano.

Assim, o iPhone apaga conteúdos antigos automaticamente.

3. Downloads e atualizações automáticas

As atualizações automáticas do iOS e dos aplicativos são práticas, mas ocupam memória sem que o usuário perceba.

Para ter mais controle, vá em Ajustes > Apps > App Store e desative Atualizações de Apps. Para o sistema, entre em Ajustes > Atualização de Software >Atualizações Automáticas e desligue a opção Instalar automaticamente.

4. Efeitos visuais e animações

As animações do iOS deixam a navegação mais fluida, mas exigem processamento constante e podem afetar o desempenho, especialmente em modelos antigos.

Desative acessando Ajustes Acessibilidade Movimento Reduzir Movimento. Isso torna o iPhone mais rápido, sem comprometer a usabilidade.

5. Backup redundante no iCloud

O backup do iCloud é essencial, mas muitas vezes duplica arquivos que já estão salvos na nuvem, como fotos e vídeos.

Para revisar o que está sendo copiado, vá em Ajustes > [seu nome] > iCloud Salvos; no iCloud e desmarque os apps desnecessários. Assim, o backup fica mais leve e ocupa menos espaço.

6. Cache e dados do Safari

O navegador Safari armazena cookies e histórico para acelerar carregamentos, mas, com o tempo, esses dados ocupam memória significativa.

Para limpar, acesse Ajustes > Apps > Safari > Limpar Histórico e Dados dos Sites e escolha o período desejado. Isso remove arquivos temporários sem afetar o funcionamento do navegador.

7. Aplicativos nativos que podem ser apagados

O iPhone vem com dezenas de aplicativos pré-instalados, mas muitos já perderam relevância e somente ocupam espaço.

Mesmo com a proposta de facilitar o uso, alguns se tornaram redundantes diante da concorrência. Não é recomendado deixar inativo todos os aplicativos de uma mesma categoria.

Veja a lista dos aplicativos que podem ser apagados:

  • Bússola
  • Bolsa
  • Freeform
  • Diário
  • Livros
  • Dicas
  • Mapas
  • Podcasts
  • Image Playground
  • iTunes Store

