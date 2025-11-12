Otimize seu iPhone: 7 dicas para melhorar o desempenho

Para economizar memória, é possível desativar algumas funções do smartphone da Apple. Saiba quais / Crédito: Yasmin Louise Szezerbatz / O POVO

Diversos recursos do iPhone prometem melhorar a experiência do usuário, mas muitos apenas consomem memória e reduzem o desempenho do aparelho. Saiba quais funções e aplicativos podem ser desativados para liberar espaço e deixar o celular mais rápido.

1. Fotos em HDR automático e Live Photos A câmera do iPhone é conhecida pela alta qualidade, mas os modos HDR automático e Live Photos aumentam consideravelmente o tamanho dos arquivos. O HDR combina várias imagens em diferentes exposições para gerar uma foto mais equilibrada e, muitas vezes, o aparelho guarda tanto as originais quanto a versão final. Já as Live Photos gravam 1,5 segundo antes e depois do clique, multiplicando o peso da foto. Para desativar o HDR, vá em Ajustes > Câmera > Formatos e selecione Mais compatível. Já para desligar as Live Photos, abra a câmera, toque na tela e arraste para cima; em seguida, pressione o ícone circular e escolha Desativado.

