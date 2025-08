Funções inúteis destroem a bateria do seu smartphone; conheça e saiba o que fazer

Recursos pouco usados consomem energia em segundo plano e reduzem a duração da bateria; veja o que desativar para preservar saúde do smartphone

A bateria do celular pode estar se esgotando mais rápido do que deveria por culpa de funções que você raramente utiliza, e que seguem ativas em segundo plano.

Embora ações simples, como diminuir o brilho da tela e ativar o modo economia, ajudem a prolongar a autonomia do aparelho, alguns recursos silenciosos podem acabar com a carga do celular sem que você perceba.