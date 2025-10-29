WhatsApp não abre? Saiba erros do app e o que fazer

Problemas no WhatsApp são desagradáveis para os usuários; veja como resolver / Crédito: Drazen Zigic/FreePik

De tempos em tempos, o WhatsApp apresenta instabilidades, especialmente no período da manhã. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, 29, quando usuários relataram que o aplicativo não mostrava as conversas. Reclamações de instabilidade, falhas no envio de mensagens e nas mídias compartilhadas costumam ser queixas dos consumidores. Veja os principais problemas no WhatsApp e como resolver.

WhatsApp travando Um dos problemas mais desagradáveis do WhatsApp é quando o aplicativo trava e não responde a nenhum comando. Pode ter vários motivos para isto acontecer e é importante levar em consideração ao tentar resolver. Geralmente, esse problema é resolvido ao fechar e abrir o aplicativo novamente. Caso não resolva, pode ser necessário tentar outras soluções como: Limpar ou excluir conversas antigas para liberar espaço no dispositivo;



Atualizar o aplicativo: entre na sua loja de aplicativos (App Store ou Play Store);



Desinstalar e instalar novamente o aplicativo, caso tenha algum arquivo corrompido. O que fazer quando o WhatsApp não abre No caso desta quarta-feira, os usuários de modelos do Iphone relataram que a plataforma mostrava uma tela preta com o símbolo do aplicativo, mas não carregava a lista de conversas. Quando o aplicativo fica fora do ar, é necessário aguardar que a própria empresa responsável - a Meta ou o sistema operacional do aparelho - resolva o mal funcionamento.