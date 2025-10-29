WhatsApp não abre? Saiba erros do app e o que fazer

WhatsApp não abre? Saiba erros do app e o que fazerUsuários novos e antigos costumam ter queixas sobre o aplicativo de mensagens de tempo em tempo; entenda o erros no WhatsApp e como resolver
De tempos em tempos, o WhatsApp apresenta instabilidades, especialmente no período da manhã. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, 29, quando usuários relataram que o aplicativo não mostrava as conversas.
Reclamações de instabilidade, falhas no envio de mensagens e nas mídias compartilhadas costumam ser queixas dos consumidores. Veja os principais problemas no WhatsApp e como resolver.
WhatsApp travando
Um dos problemas mais desagradáveis do WhatsApp é quando o aplicativo trava e não responde a nenhum comando. Pode ter vários motivos para isto acontecer e é importante levar em consideração ao tentar resolver.
Geralmente, esse problema é resolvido ao fechar e abrir o aplicativo novamente. Caso não resolva, pode ser necessário tentar outras soluções como:
- Limpar ou excluir conversas antigas para liberar espaço no dispositivo;
- Atualizar o aplicativo: entre na sua loja de aplicativos (App Store ou Play Store);
- Desinstalar e instalar novamente o aplicativo, caso tenha algum arquivo corrompido.
O que fazer quando o WhatsApp não abre
No caso desta quarta-feira, os usuários de modelos do Iphone relataram que a plataforma mostrava uma tela preta com o símbolo do aplicativo, mas não carregava a lista de conversas.
Quando o aplicativo fica fora do ar, é necessário aguardar que a própria empresa responsável - a Meta ou o sistema operacional do aparelho - resolva o mal funcionamento.
Mídias não baixam automaticamente
A plataforma costuma fazer o download de vídeos e fotos para o dispositivo, mas em alguns casos a funcionalidade não é executada automaticamente. Para verificar se a função está ativada:
- Vá no botão “Configurações”, que fica nos três pontos do lado direito da tela;
- Se o seu celular for Android, em “Conversas” verifique se a opção "Visibilidade de mídia" está ativada;
- No iOS, é preciso ativar a função "Salvar no Fotos".
Falta de espaço no armazenamento
O erro de falta de armazenamento pode prejudicar o usuário e deixá-lo sem poder acessar a plataforma. Acontece quando o dispositivo não possui memória suficiente para receber os dados do aplicativo.
Assim é necessário excluir arquivos ou cache dos aplicativos para recuperar espaço e voltar a receber e enviar mensagens.