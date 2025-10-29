Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

WhatsApp não abre? Saiba erros do app e o que fazer

WhatsApp não abre? Saiba erros do app e o que fazer

Usuários novos e antigos costumam ter queixas sobre o aplicativo de mensagens de tempo em tempo; entenda o erros no WhatsApp e como resolver
Autor Mariana Fernandes
Autor
Mariana Fernandes Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

De tempos em tempos, o WhatsApp apresenta instabilidades, especialmente no período da manhã. Foi o que aconteceu nesta quarta-feira, 29, quando usuários relataram que o aplicativo não mostrava as conversas.

Reclamações de instabilidade, falhas no envio de mensagens e nas mídias compartilhadas costumam ser queixas dos consumidores. Veja os principais problemas no WhatsApp e como resolver.

WhatsApp travando

Um dos problemas mais desagradáveis do WhatsApp é quando o aplicativo trava e não responde a nenhum comando. Pode ter vários motivos para isto acontecer e é importante levar em consideração ao tentar resolver.

Geralmente, esse problema é resolvido ao fechar e abrir o aplicativo novamente. Caso não resolva, pode ser necessário tentar outras soluções como:

  • Limpar ou excluir conversas antigas para liberar espaço no dispositivo;
  • Atualizar o aplicativo: entre na sua loja de aplicativos (App Store ou Play Store);
  • Desinstalar e instalar novamente o aplicativo, caso tenha algum arquivo corrompido.

O que fazer quando o WhatsApp não abre

No caso desta quarta-feira, os usuários de modelos do Iphone relataram que a plataforma mostrava uma tela preta com o símbolo do aplicativo, mas não carregava a lista de conversas.

Quando o aplicativo fica fora do ar, é necessário aguardar que a própria empresa responsável - a Meta ou o sistema operacional do aparelho - resolva o mal funcionamento.

Leia mais

Mídias não baixam automaticamente

A plataforma costuma fazer o download de vídeos e fotos para o dispositivo, mas em alguns casos a funcionalidade não é executada automaticamente. Para verificar se a função está ativada:

  • Vá no botão “Configurações”, que fica nos três pontos do lado direito da tela;
  • Se o seu celular for Android, em “Conversas” verifique se a opção "Visibilidade de mídia" está ativada;
  • No iOS, é preciso ativar a função "Salvar no Fotos".

Falta de espaço no armazenamento

O erro de falta de armazenamento pode prejudicar o usuário e deixá-lo sem poder acessar a plataforma. Acontece quando o dispositivo não possui memória suficiente para receber os dados do aplicativo.

Assim é necessário excluir arquivos ou cache dos aplicativos para recuperar espaço e voltar a receber e enviar mensagens. 

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar