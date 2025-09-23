Memória do celular: como aumentar? Dicas simples e práticas

Como aumentar a memória do celular? Confira dicas práticasUsuários de Android e iPhone podem liberar espaço e até expandir a memória do aparelho com ações simples que garantem mais desempenho e velocidade
Quando a memória do celular está cheia, o desempenho cai: o sistema trava, os aplicativos demoram a abrir e fica difícil salvar fotos ou instalar novos apps.
Para evitar esse problema, é possível adotar medidas simples que liberam espaço e até aumentam a capacidade de memória do aparelho.
O impacto da memória cheia no celular
A falta de espaço interno no celular compromete não apenas o armazenamento, mas também o funcionamento geral do sistema. Quanto mais lotado está o dispositivo, maior a chance de travamentos, lentidão e falhas ao executar aplicativos.
Por isso, organizar arquivos, apagar o que não é mais necessário e usar recursos extras oferecidos por fabricantes podem fazer toda a diferença na performance.
Armazenamento em nuvem ajuda a liberar espaço no celular
Fotos, vídeos e documentos ocupam grande parte da memória do celular. Uma solução eficiente é transferir esses arquivos para serviços de nuvem, como Google Drive, iCloud, OneDrive e Dropbox.
Além de liberar espaço, a nuvem mantém os dados seguros em caso de perda, roubo ou defeito no aparelho.
Os serviços oferecem planos gratuitos com espaço limitado e versões pagas com mais capacidade de armazenamento.
Expansão de memória RAM com RAM Plus
Em alguns celulares Android, especialmente modelos da Samsung, Xiaomi e Motorola, é possível ativar o recurso RAM Plus (ou RAM virtual).
Ele usa parte do armazenamento interno para ampliar a memória RAM, ajudando o celular a rodar aplicativos mais pesados.
O processo é simples: basta acessar as configurações do dispositivo, localizar a opção de extensão de memória e escolher quantos gigabytes deseja destinar para essa função.
O aparelho será reiniciado para ativar o recurso.
Limpeza do cache dos aplicativos do celular
O cache são arquivos temporários criados pelos aplicativos. Embora úteis, eles ocupam espaço e podem deixar o sistema lento.
No Android, a limpeza pode ser feita diretamente nas configurações do celular. No iPhone, é necessário desinstalar e reinstalar o aplicativo para apagar esses dados.
Essa ação não apaga informações importantes, apenas libera espaço, ajudando o celular a funcionar de forma mais ágil.
Organização do armazenamento interno do celular
Excluir aplicativos que não são utilizados, apagar fotos duplicadas e desativar atualizações automáticas são medidas simples que podem liberar até gigabytes de espaço. Essa limpeza periódica mantém o sistema mais leve e rápido.
Não esqueça de esvaziar a lixeira
Arquivos apagados ficam armazenados temporariamente na lixeira antes de serem excluídos em definitivo.
No Android, ela aparece em apps como Google Fotos e Galeria. Já no iPhone, a opção “Apagados” está dentro do aplicativo Fotos.
Esvaziar a lixeira periodicamente garante mais espaço disponível e evita que o aparelho fique sobrecarregado desnecessariamente.