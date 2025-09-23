Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Memória do celular: como aumentar? Dicas simples e práticas

Como aumentar a memória do celular? Confira dicas práticas

Usuários de Android e iPhone podem liberar espaço e até expandir a memória do aparelho com ações simples que garantem mais desempenho e velocidade
Autor Izabele Vasconcelos
Autor
Izabele Vasconcelos Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Quando a memória do celular está cheia, o desempenho cai: o sistema trava, os aplicativos demoram a abrir e fica difícil salvar fotos ou instalar novos apps.

Para evitar esse problema, é possível adotar medidas simples que liberam espaço e até aumentam a capacidade de memória do aparelho.

O impacto da memória cheia no celular

A falta de espaço interno no celular compromete não apenas o armazenamento, mas também o funcionamento geral do sistema. Quanto mais lotado está o dispositivo, maior a chance de travamentos, lentidão e falhas ao executar aplicativos.

Por isso, organizar arquivos, apagar o que não é mais necessário e usar recursos extras oferecidos por fabricantes podem fazer toda a diferença na performance.

Leia mais

Armazenamento em nuvem ajuda a liberar espaço no celular

Fotos, vídeos e documentos ocupam grande parte da memória do celular. Uma solução eficiente é transferir esses arquivos para serviços de nuvem, como Google Drive, iCloud, OneDrive e Dropbox.

Além de liberar espaço, a nuvem mantém os dados seguros em caso de perda, roubo ou defeito no aparelho.

Os serviços oferecem planos gratuitos com espaço limitado e versões pagas com mais capacidade de armazenamento.

>> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp

Expansão de memória RAM com RAM Plus

Em alguns celulares Android, especialmente modelos da Samsung, Xiaomi e Motorola, é possível ativar o recurso RAM Plus (ou RAM virtual).

Ele usa parte do armazenamento interno para ampliar a memória RAM, ajudando o celular a rodar aplicativos mais pesados.

O processo é simples: basta acessar as configurações do dispositivo, localizar a opção de extensão de memória e escolher quantos gigabytes deseja destinar para essa função.

O aparelho será reiniciado para ativar o recurso.

Leia mais

Limpeza do cache dos aplicativos do celular

O cache são arquivos temporários criados pelos aplicativos. Embora úteis, eles ocupam espaço e podem deixar o sistema lento.

No Android, a limpeza pode ser feita diretamente nas configurações do celular. No iPhone, é necessário desinstalar e reinstalar o aplicativo para apagar esses dados.

Essa ação não apaga informações importantes, apenas libera espaço, ajudando o celular a funcionar de forma mais ágil.

Organização do armazenamento interno do celular

Excluir aplicativos que não são utilizados, apagar fotos duplicadas e desativar atualizações automáticas são medidas simples que podem liberar até gigabytes de espaço. Essa limpeza periódica mantém o sistema mais leve e rápido.

Leia mais

Não esqueça de esvaziar a lixeira

Arquivos apagados ficam armazenados temporariamente na lixeira antes de serem excluídos em definitivo.

No Android, ela aparece em apps como Google Fotos e Galeria. Já no iPhone, a opção “Apagados” está dentro do aplicativo Fotos.

Esvaziar a lixeira periodicamente garante mais espaço disponível e evita que o aparelho fique sobrecarregado desnecessariamente.

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar