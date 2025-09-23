Memória do celular: como aumentar? Dicas simples e práticas

Usuários podem aumentar a memória de dispositivos com ações simples que, além de prevenir problemas, garantem melhor desempenho / Crédito: Reprodução/Freepik

Quando a memória do celular está cheia, o desempenho cai: o sistema trava, os aplicativos demoram a abrir e fica difícil salvar fotos ou instalar novos apps. Para evitar esse problema, é possível adotar medidas simples que liberam espaço e até aumentam a capacidade de memória do aparelho.

Além de liberar espaço, a nuvem mantém os dados seguros em caso de perda, roubo ou defeito no aparelho. Os serviços oferecem planos gratuitos com espaço limitado e versões pagas com mais capacidade de armazenamento.