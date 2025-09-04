Imagens do iPhone 17 vazam: veja tudo sobre o lançamento

Suposto visual do iPhone 17 tem sido compartilhado na internet antes do anúncio oficial / Crédito: Reprodução/ X (@featurverse)

Com evento marcado para a próxima terça-feira, 9, a Apple planeja lançar a nova linha de modelos iPhone. Em 2025, chega o iPhone 17 em uma versão mais fina, chamada de iPhone 17 Air. O visual ainda não foi revelado, mas vazou em um vídeo de baixa qualidade que confirma alguns rumores acerca do aparelho. A seguir, você confere tudo o que se sabe sobre o lançamento do iPhone 17.

iPhone 17: vazamento revela visual do aparelho Antes mesmo do anúncio oficial, o informante conhecido como Ice Universe publicou um vídeo da produção do iPhone 17 Pro Max em uma fábrica, confirmando alguns rumores sobre as mudanças de design da nova versão. Vídeo de cinco segundos mostrou suposto visual do iPhone 17 com câmera traseira ocupando maior parte da carcaça Crédito: Reprodução/Weibo (@iceuniverse) O vídeo foi publicado na rede social Weibo, exibindo algumas unidades do aparelho enfileiradas em suas caixas e com três cores variantes: preto, cinza e rosa-claro. O vídeo, porém, tem apenas cinco segundos e está em baixa resolução. Nenhuma especificação técnica foi confirmada pelo Ice Universe, mas o visual confirma um módulo de câmeras retangular que cobre o quarto superior da carcaça do aparelho.

iPhone 17: preço e especificações técnicas também vazaram Além do visual, informações como preço e informações técnicas também vazaram antes do anúncio oficial do iPhone 17. Segundo relatório da TrendForce, a Apple não deve alterar o valor de entrada do modelo regular, mantendo o mesmo padrão de preço. Os supostos valores da linha do iPhone 17 seriam:

iPhone 17: 799 dólares (R$ 4.354)

iPhone 17 Air: 1.099 dólares (R$ 5.988)

iPhone 17 Pro: 1.199 dólares (R$ 6.533)

iPhone 17 Pro Max: 1.299 dólares (R$ 7.078)

Os modelos começam com 128 GB de armazenamento e vão até 1 TB, cujo valor máximo é 1.699 dólares na versão Pro Max. As especificações técnicas da nova linha envolvem: