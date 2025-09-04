Imagens do iPhone 17 vazam: veja tudo sobre o lançamento

Imagens do iPhone 17 vazam antes da hora: veja tudo sobre o lançamentoCom o lançamento do mais novo dispositivo móvel, Apple já anunciou que o antecessor, iPhone 16, deixará de ser produzido. Confira os detalhes
Com evento marcado para a próxima terça-feira, 9, a Apple planeja lançar a nova linha de modelos iPhone. Em 2025, chega o iPhone 17 em uma versão mais fina, chamada de iPhone 17 Air.
O visual ainda não foi revelado, mas vazou em um vídeo de baixa qualidade que confirma alguns rumores acerca do aparelho. A seguir, você confere tudo o que se sabe sobre o lançamento do iPhone 17.
iPhone 17: vazamento revela visual do aparelho
Antes mesmo do anúncio oficial, o informante conhecido como Ice Universe publicou um vídeo da produção do iPhone 17 Pro Max em uma fábrica, confirmando alguns rumores sobre as mudanças de design da nova versão.
O vídeo foi publicado na rede social Weibo, exibindo algumas unidades do aparelho enfileiradas em suas caixas e com três cores variantes: preto, cinza e rosa-claro. O vídeo, porém, tem apenas cinco segundos e está em baixa resolução.
Nenhuma especificação técnica foi confirmada pelo Ice Universe, mas o visual confirma um módulo de câmeras retangular que cobre o quarto superior da carcaça do aparelho.
iPhone 17: preço e especificações técnicas também vazaram
Além do visual, informações como preço e informações técnicas também vazaram antes do anúncio oficial do iPhone 17.
Segundo relatório da TrendForce, a Apple não deve alterar o valor de entrada do modelo regular, mantendo o mesmo padrão de preço.
Os supostos valores da linha do iPhone 17 seriam:
- iPhone 17: 799 dólares (R$ 4.354)
- iPhone 17 Air: 1.099 dólares (R$ 5.988)
- iPhone 17 Pro: 1.199 dólares (R$ 6.533)
- iPhone 17 Pro Max: 1.299 dólares (R$ 7.078)
Os modelos começam com 128 GB de armazenamento e vão até 1 TB, cujo valor máximo é 1.699 dólares na versão Pro Max.
As especificações técnicas da nova linha envolvem:
- Abandono do acabamento em titânio por um acabamento em alumínio
- Inserção da tecnologia ProMotion que traz uma taxa de atualização de 120 Hz para todas as telas
- Uso do Chip A19 Pro, versão mais eficiente e desenvolvida em 3 nanômetros
- Memória RAM base sai dos 8 GB para 12 GB nas versões Pro
- Inserção de uma câmara de vapor interna para melhorar dissipação térmica dos aparelhos
- Câmera frontal atualizada com resolução de 23 megapixels
- Bateria da versão Pro Max atualizada para 5.000 mAh e carregamento de 25W
Vale destacar que, embora venham de relatórios e analistas de tecnologia, nenhuma dessas informações foi confirmada.
O lançamento oficial, com apresentação todas as especificações reais, do iPhone 17 ocorre na próxima terça-feira, 9 de setembro.
Além da linha será anunciada uma nova geração de produtos como Apple Watch, iPads e o novo Apple Vision Pro.
O evento acontece na sede da empresa em Cupertino, na Califórnia, a partir das 14 horas, pelo horário de Brasília.