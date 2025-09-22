Modo IA, do Google, chega ao Brasil: o que é e como funciona

Saiba o que é e como funciona o Modo IA, novo recurso do GoogleA nova função da plataforma lembra assistência artificial do ChatGPT; veja as diferenças entre inteligências e as novidades
O Modo IA foi lançado em uma aba de navegação do Google, ao lado das opções de vídeos e imagens, por exemplo, e no aplicativo da empresa, ofertado em dispositivos iOS e Android.
Disponível em inglês desde maio deste ano, chegou ao Brasil há duas semanas, no dia 8 de setembro. Seu formato lembra o do ChatGPT e Gemini, outras inteligências artificiais de pesquisa.
Tem a função de aprimorar textos e resumos de pesquisas com perguntas e links complementares, disponíveis nas laterais da página. Além disso, pode interagir com imagens e sons, avançando o seu raciocínio.
A inteligência ainda está passando por melhorias nesta fase inicial de implementação, podendo cometer erros, informa o blog do Google Brasil.
Modo IA: como funciona o novo recurso do Google?
A ferramenta é uma aprimoração da Visão Geral com IA, ou AI Overviews, que gera resumos com base na pesquisa realizada, ocupando apenas uma parte da página, no topo.
O novo recurso usa uma versão personalizada do Gemini 2.5, modelo lançado pelo Google em março deste ano. Segundo a empresa, é o “mais inteligente” até o momento pelo seu raciocínio avançado, que permite um pensamento mais detalhado sobre a procura.
Ao acessar o Modo IA pela aba do site ou pelo app da empresa, o usuário pode fazer perguntas não só com textos, mas com imagens da câmera ou da galeria relacionadas ao tema, além da busca por voz.
O diferencial também está na resposta, que pode ser obtida em diferentes formatos, como por links sobre o que é pesquisado, completando informações.
A empresa afirmou, em seu blog, que os resultados serão gerados por inteligência artificial sempre que possível, mas, nos casos de incerteza na confiabilidade das informações, aparecerá um conjunto de resultados da web.
Modo IA: qual é a diferença entre o novo recurso e o ChatGPT?
O ChatGPT, da Open AI, é pioneiro em assistência artificial. Seu mecanismo é capaz de manter uma conversa natural com o usuário por ser treinado com dados textuais da internet.
Pelas diversas atualizações e treinamento com armazenamento de dados do usuário, o ChatGPT se encaixa na função de assistente virtual. O Modo IA já traz pesquisas mais detalhadas.
De acordo com o Google, a sua nova ferramenta é ideal para instruções complexas e detalhadas, como o planejamento de viagens com sugestões de passeios e a localização no Google Maps.
A diferença entre elas também está na acessibilidade: ambas são gratuitas, mas o ChatGPT requisita o pagamento de uma assinatura extra, que custa entre R$ 106 e R$ 1.060, para acessar recursos avançados, enquanto o Modo IA é totalmente gratuito, por estar no tradicional site de pesquisa.
O novo mecanismo é uma tentativa de fazer com que as pessoas usem mais a plataforma do Google, além de facilitar o acesso à inteligência artificial para quem não tem costume de acessar outras ambientações do mesmo estilo.