Modo IA, do Google, chega ao Brasil: o que é e como funciona

Modo IA, nova ferramenta do Google, é gratuita; saiba como funciona / Crédito: Reprodução/Google

O Modo IA foi lançado em uma aba de navegação do Google, ao lado das opções de vídeos e imagens, por exemplo, e no aplicativo da empresa, ofertado em dispositivos iOS e Android. Disponível em inglês desde maio deste ano, chegou ao Brasil há duas semanas, no dia 8 de setembro. Seu formato lembra o do ChatGPT e Gemini, outras inteligências artificiais de pesquisa.

Tem a função de aprimorar textos e resumos de pesquisas com perguntas e links complementares, disponíveis nas laterais da página. Além disso, pode interagir com imagens e sons, avançando o seu raciocínio. A inteligência ainda está passando por melhorias nesta fase inicial de implementação, podendo cometer erros, informa o blog do Google Brasil. Modo IA: como funciona o novo recurso do Google? A ferramenta é uma aprimoração da Visão Geral com IA, ou AI Overviews, que gera resumos com base na pesquisa realizada, ocupando apenas uma parte da página, no topo. O novo recurso usa uma versão personalizada do Gemini 2.5, modelo lançado pelo Google em março deste ano. Segundo a empresa, é o “mais inteligente” até o momento pelo seu raciocínio avançado, que permite um pensamento mais detalhado sobre a procura.

Ao acessar o Modo IA pela aba do site ou pelo app da empresa, o usuário pode fazer perguntas não só com textos, mas com imagens da câmera ou da galeria relacionadas ao tema, além da busca por voz. O diferencial também está na resposta, que pode ser obtida em diferentes formatos, como por links sobre o que é pesquisado, completando informações. A empresa afirmou, em seu blog, que os resultados serão gerados por inteligência artificial sempre que possível, mas, nos casos de incerteza na confiabilidade das informações, aparecerá um conjunto de resultados da web.