Celulares com melhores câmeras em 2025: veja modelos e preços

A possibilidade de tirar fotos de grande qualidade é, muitas vezes, um fator decisivo para a escolha de qual smartphone comprar / Crédito: Ivan Samkov / Pexels

A qualidade da câmera é um dos principais atributos observados por quem vai comprar um celular novo hoje em dia. Seja para registrar momentos especiais pessoais, seja para produzir conteúdo profissional, ter um bom aparelho na palma das mãos tornou-se essencial. Pensando nisso, O POVO preparou uma lista com os cinco melhores smartphones para se comprar em 2025 com foco em boas câmeras.



Como avaliar a qualidade de uma câmera de celular? A observação do bom desempenho de uma câmera vai além da contagem de megapixels. Na hora de comprar, também devem ser considerados fatores como: a resolução do sensor,

a abertura da lente – que impacta a entrada de luz –, e

a capacidade de zoom. Além disso, o software de processamento de imagem, com IA sendo aplicada no HDR inteligente e na redução de ruído, ajuda na captura de fotos mais detalhadas e equilibradas. Leia mais Como funcionam os "óculos de IA"? Saiba preços, onde comprar, vantagens e desvantagens Sobre o assunto Como funcionam os "óculos de IA"? Saiba preços, onde comprar, vantagens e desvantagens Por fim, recursos extras como zoom óptico, modo noturno e vídeo em 4K/120fps também contribuem para uma experiência fotográfica mais agradável.

Confira a seguir as melhores opções de compra até o momento em 2025. Top 5 dos celulares com as melhores câmeras em 2025 Galaxy S25 Ultra

iPhone 16 Pro Max

Motorola Edge 50 Pro

Galaxy A56

Xiaomi Redmi Note 14 Pro Galaxy S25 Ultra: versatilidade, zoom extremo e modo noturno Para os amantes da fotografia, o Samsung Galaxy S25 Ultra é uma das melhores opções em 2025. São quatro câmeras traseiras: uma principal de 200 MP, uma ultrawide de 50 MP e duas teleobjetivas com zoom óptico de 3x e 5x que aproxima imagens sem perder nitidez. Fora isso, tem um zoom digital de até 100x.

A câmera frontal de 12 MP oferece suporte ao HDR10+, proporcionando cores mais vibrantes e maior alcance dinâmico, o que resulta em selfies com mais brilho e contraste. O aparelho também apresenta o Studio Retrato, um recurso de inteligência artificial que permite ao usuário transformar suas selfies em avatares realistas com estilo analógico. Leia mais Como aumentar a memória do celular? Confira dicas práticas Sobre o assunto Como aumentar a memória do celular? Confira dicas práticas