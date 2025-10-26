Celulares com melhores câmeras em 2025: veja modelos e preços

Celulares com melhores câmeras em 2025: veja modelos e preçosO POVO preparou uma lista com os cinco melhores smartphones do ano com foco em câmeras de alta qualidade, considerando resolução do sensor, abertura da lente, capacidade de zoom e software de processamento de imagem
A qualidade da câmera é um dos principais atributos observados por quem vai comprar um celular novo hoje em dia. Seja para registrar momentos especiais pessoais, seja para produzir conteúdo profissional, ter um bom aparelho na palma das mãos tornou-se essencial.
Pensando nisso, O POVO preparou uma lista com os cinco melhores smartphones para se comprar em 2025 com foco em boas câmeras.
Como avaliar a qualidade de uma câmera de celular?
A observação do bom desempenho de uma câmera vai além da contagem de megapixels. Na hora de comprar, também devem ser considerados fatores como:
- a resolução do sensor,
- a abertura da lente – que impacta a entrada de luz –, e
- a capacidade de zoom.
Além disso, o software de processamento de imagem, com IA sendo aplicada no HDR inteligente e na redução de ruído, ajuda na captura de fotos mais detalhadas e equilibradas.
Por fim, recursos extras como zoom óptico, modo noturno e vídeo em 4K/120fps também contribuem para uma experiência fotográfica mais agradável.
Confira a seguir as melhores opções de compra até o momento em 2025.
Top 5 dos celulares com as melhores câmeras em 2025
- Galaxy S25 Ultra
- iPhone 16 Pro Max
- Motorola Edge 50 Pro
- Galaxy A56
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro
Galaxy S25 Ultra: versatilidade, zoom extremo e modo noturno
Para os amantes da fotografia, o Samsung Galaxy S25 Ultra é uma das melhores opções em 2025. São quatro câmeras traseiras: uma principal de 200 MP, uma ultrawide de 50 MP e duas teleobjetivas com zoom óptico de 3x e 5x que aproxima imagens sem perder nitidez.
Fora isso, tem um zoom digital de até 100x.
A câmera frontal de 12 MP oferece suporte ao HDR10+, proporcionando cores mais vibrantes e maior alcance dinâmico, o que resulta em selfies com mais brilho e contraste.
O aparelho também apresenta o Studio Retrato, um recurso de inteligência artificial que permite ao usuário transformar suas selfies em avatares realistas com estilo analógico.
No quesito vídeos, o Galaxy S25 Ultra entrega gravações em 8K a até 120FPS e em 10-bit HDR, além de incluir ferramentas como Expert RAW e eliminador de áudio, ideais para quem cria conteúdo com qualidade cinematográfica.
O Galaxy S25 Ultra está disponível no mercado com 256 GB, 512 GB e 1T em capacidade de armazenamento, com valores variando entre R$ 4.800 e R$ 9.990, dependendo da versão escolhida.
iPhone 16 Pro Max: fotos mais naturais e selfies mais realistas
Outro forte concorrente pelo título dos celulares com melhores câmeras de 2025 é o iPhone 16 Pro Max. O aparelho conta com um conjunto triplo de câmeras, o qual é utilizado até por estúdios profissionais.
A lente principal e a ultra-angular têm 48MP, enquanto a teleobjetiva de 12MP entrega zoom óptico de 5x.
Na câmera frontal de 12MP, o sensor LiDAR e o processamento de imagem refinado proporcionam um modo retrato mais preciso e selfies sem excesso de suavização, gerando imagens autênticas e prontas para uso imediato.
Para vídeos, ele grava em até 4K a 120fps, com imagens suaves e detalhadas.
O recurso de controle de câmera transforma a lateral do celular em um sensor tátil, facilitando ações como zoom e captura, além de usar IA para reconhecer objetos.
Assim como o Galaxy S25 Ultra, o iPhone 16 Pro Max aparece nas versões de 256 GB, 512 GB e 1T, com os preços variando entre R$ 7.700 e R$ 11 mil nas principais lojas online.
Motorola Edge 50 Ultra: IA no pós-processamento
O top de linha da Motorola, o Edge 50 Ultra conta com três câmeras na parte traseira. São 50 MP na principal com estabilização óptica (OIS) e foco automático a laser, 64 MP na teleobjetiva incluindo zoom óptico de 3x e ainda uma ultra-wide/macro de 50 MP, com diafragma de abertura máxima f/2.0.
Na câmera frontal a definição de 50 MP e o foco automático permitem uma alta resolução.
O aparelho ainda grava vídeos em resolução 4K a 60 FPS e permite filmagens em Full HD (1080p) a até 960 FPS, com captação de som estéreo.
A IA utilizada pela marca auxilia no pós-processamento de fotos, otimizando detalhes e cores, além de melhorias automáticas no HDR e ajustes de iluminação em diferentes condições. Ainda assim, em ambientes com pouca luz pode haver ruídos perceptíveis, especialmente em áreas de sombra.
O Motorola Edge 50 Ultra pode ser encontrado no mercado com preços variando entre R$ 4 mil e R$ 4.600.
Galaxy A56: melhor custo-benefício
Para quem busca custo benefício o Galaxy A56 entrega desempenho de câmera por um preço bem mais acessível que os anteriores. A câmera traseira principal de 50MP com estabilização óptica registra fotos nítidas e com menos tremores, mesmo em pouca luz.
O kit é completado por uma ultrawide de 12MP e uma macro de 5MP.
Para selfies, a frontal de 12MP entrega boas imagens, com tons naturais e modo retrato com desfoque ajustável. O Galaxy A56 também se sai bem nos vídeos, gravando em até 4K a 30fps com recursos como o Super Steady e câmera lenta em 240 fps, ideal para redes sociais.
Os preços variam entre R$ 1.978 e R$ 4.098, a depender da capacidade de armazenamento escolhida e das condições de venda.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro: bom e barato
Para quem economizar ainda mais, mas sem perder em qualidade de câmera, o Xiaomi Redmi Note 14 Pro pode ser a melhor opção. Com preço variando entre R$ 1.500 e R$ 1.800, o modelo apresenta um sensor principal de 50 MP otimizado para capturas em situações com pouca luz.
Na frente, a câmera de 20MP registra selfies bem definidas, com HDR, modo retrato e embelezamento com IA. A gravação de vídeos pode ser feita em 8K a 30 FPS.
A tecnologia de IA da Xiaomi também está presente tanto no processamento de imagem, aprimorando cores e nitidez automaticamente, quanto no zoom digital de até 3x, mantendo a definição de imagens ampliadas sem perda significativa de detalhes.
Outro destaque é a estabilização óptica e eletrônica combinada, que melhora a qualidade de vídeos e evita tremores.