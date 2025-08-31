Spotify sobe preço: veja apps de músicas mais baratos

Com alta no preço do Spotify, veja apps de música mais baratosReajustes variam entre 8,4% e 17%. Outras plataformas seguem como alternativas viáveis aos usuários
Conforme anunciado pelo Spotify no início de agosto, os planos premium terão um aumento no valor das assinaturas a partir de 1º de setembro. O reajuste impacta não apenas os usuários do Brasil, mas também os da Europa, América Latina, Ásia, África e Oriente Médio.
No comunicado enviado aos assinantes, a plataforma justificou que o aumento é necessário “para continuar inovando nas nossas ofertas e recursos”. Os reajustes variam entre 8,4% e 17,2%. O plano individual, por exemplo, que antes custava R$ 21,90, passa a custar R$ 23,90.
Novos preços do Spotify
- Estudante: de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%)
- Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%)
- Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%)
- Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90 (17,2%)
Apesar dos reajustes, o mercado oferece outras alternativas como Deezer, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music e Tidal, que podem atender diferentes perfis de usuários.
Deezer
A plataforma francesa aposta na qualidade de áudio em formato FLAC, com som em alta fidelidade, semelhante ao de estúdio. Além disso, elimina anúncios em todas as contas premium.
- Premium: permite logar uma conta R$ 11,99/mês ou R$ 107,99/ano (R$ 35,89 de desconto). Um mês grátis para novos assinantes
- Estudante: permite logar uma conta por R$ 5,99/mês.Um mês grátis para novos assinantes
- Duo: Permite logar duas contas por R$ 15,99/mês ou R$ 174,99/ano (R$ 16,98 de desconto)
- Família: Permite logar até seis contas por R$ 19,99/mês ou R$ 218,99/ano (R$ 20,89 de desconto)
Amazon Music
A Amazon oferece duas modalidades: o Amazon Music Prime, incluso na assinatura do Prime (R$ 19,90/mês), e o Amazon Music Unlimited, que amplia o catálogo e os recursos oferecendo acesso a 100 milhões de músicas, áudio em alta e Ultra-HD, além de experiências de áudio espacial.
- Único dispositivo (Echo ou Fire TV): R$ 11,90/mês
- Individual: R$ 21,90/mês
- Família: R$ 34,90/mês, podendo ser logado em até seis contas
Todos os planos Unlimited oferecem 30 dias gratis para novos usuários.
Leia mais
Apple Music
Concorrente direto do Spotify, o Apple Music se destaca pela integração com o ecossistema da Apple e pela oferta de áudio em Lossless e Dolby Atmos sem custo adicional. Não há versão gratuita, mas novos assinantes podem ganhar de um a três mês de teste grátis.
- Estudante: R$ 11,90/mês
- Individual: R$ 21,90/mês
- Família: R$ 34,90/mês podendo ser logado em até seis contas
YouTube Music
O serviço do Google aposta na integração com a plataforma de vídeos e oferece a possibilidade de assistir clipes ou ouvir apenas o áudio. Também permite downloads para ouvir offline e playlists personalizadas.
- Individual: R$ 26,90/mês ou R$ 269,00/ano (R$ 53,80 de desconto)
- Família: R$ 53,90/mês, podendo ser logado em até seis contas
- Estudante: R$ 16,90/mês. 30 dias gratis para novos usuários
Tidal
Focado na alta qualidade sonora, o Tidal é indicado para quem busca a melhor experiência de áudio. O serviço oferece três modalidades de assinatura:
- Student: 10,90/mês
- Individual: R$ 21,90/mês
- Family: 34,90/mês, podendo ser logado em até seis contas