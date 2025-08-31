Spotify sobe preço: veja apps de músicas mais baratos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Com alta no preço do Spotify, veja apps de música mais baratos

Reajustes variam entre 8,4% e 17%. Outras plataformas seguem como alternativas viáveis aos usuários
Conforme anunciado pelo Spotify no início de agosto, os planos premium terão um aumento no valor das assinaturas a partir de 1º de setembro. O reajuste impacta não apenas os usuários do Brasil, mas também os da Europa, América Latina, Ásia, África e Oriente Médio.

No comunicado enviado aos assinantes, a plataforma justificou que o aumento é necessário “para continuar inovando nas nossas ofertas e recursos”. Os reajustes variam entre 8,4% e 17,2%. O plano individual, por exemplo, que antes custava R$ 21,90, passa a custar R$ 23,90.

Novos preços do Spotify

  • Estudante: de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%)
  • Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%)
  • Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%)
  • Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90 (17,2%)

Apesar dos reajustes, o mercado oferece outras alternativas como Deezer, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music e Tidal, que podem atender diferentes perfis de usuários.

Deezer

A plataforma francesa aposta na qualidade de áudio em formato FLAC, com som em alta fidelidade, semelhante ao de estúdio. Além disso, elimina anúncios em todas as contas premium.

  • Premium: permite logar uma conta  R$ 11,99/mês ou R$ 107,99/ano (R$ 35,89 de desconto). Um mês grátis para novos assinantes
  • Estudante: permite logar uma conta por R$ 5,99/mês.Um mês grátis para novos assinantes
  • Duo: Permite logar duas contas por R$ 15,99/mês ou R$ 174,99/ano (R$ 16,98 de desconto)
  • Família: Permite logar até seis contas por R$ 19,99/mês ou R$ 218,99/ano (R$ 20,89 de desconto)

Amazon Music

A Amazon oferece duas modalidades: o Amazon Music Prime, incluso na assinatura do Prime (R$ 19,90/mês), e o Amazon Music Unlimited, que amplia o catálogo e os recursos oferecendo acesso a 100 milhões de músicas, áudio em alta e Ultra-HD, além de experiências de áudio espacial.

  • Único dispositivo (Echo ou Fire TV): R$ 11,90/mês
  • Individual: R$ 21,90/mês
  • Família: R$ 34,90/mês, podendo ser logado em até seis contas

Todos os planos Unlimited oferecem 30 dias gratis para novos usuários.

Apple Music

Concorrente direto do Spotify, o Apple Music se destaca pela integração com o ecossistema da Apple e pela oferta de áudio em Lossless e Dolby Atmos sem custo adicional. Não há versão gratuita, mas novos assinantes podem ganhar de um a três mês de teste grátis.

  • Estudante: R$ 11,90/mês
  • Individual: R$ 21,90/mês
  • Família: R$ 34,90/mês podendo ser logado em até seis contas

YouTube Music

O serviço do Google aposta na integração com a plataforma de vídeos e oferece a possibilidade de assistir clipes ou ouvir apenas o áudio. Também permite downloads para ouvir offline e playlists personalizadas.

  • Individual: R$ 26,90/mês ou R$ 269,00/ano (R$ 53,80 de desconto)
  • Família: R$ 53,90/mês, podendo ser logado em até seis contas
  • Estudante: R$ 16,90/mês. 30 dias gratis para novos usuários

Tidal

Focado na alta qualidade sonora, o Tidal é indicado para quem busca a melhor experiência de áudio. O serviço oferece três modalidades de assinatura:

  • Student: 10,90/mês
  • Individual: R$ 21,90/mês
  • Family: 34,90/mês, podendo ser logado em até seis contas

