Spotify sobe preço: veja apps de músicas mais baratos

Apple Music é uma alternativa ao Spotify / Crédito: Divulgação

Conforme anunciado pelo Spotify no início de agosto, os planos premium terão um aumento no valor das assinaturas a partir de 1º de setembro. O reajuste impacta não apenas os usuários do Brasil, mas também os da Europa, América Latina, Ásia, África e Oriente Médio. No comunicado enviado aos assinantes, a plataforma justificou que o aumento é necessário “para continuar inovando nas nossas ofertas e recursos”. Os reajustes variam entre 8,4% e 17,2%. O plano individual, por exemplo, que antes custava R$ 21,90, passa a custar R$ 23,90.

Novos preços do Spotify Estudante: de R$ 11,90 para R$ 12,90 (8,4%) Individual: de R$ 21,90 para R$ 23,90 (9,13%) Duo: de R$ 27,90 para R$ 31,90 (14,3%) Família: de R$ 34,90 para R$ 40,90 (17,2%) Apesar dos reajustes, o mercado oferece outras alternativas como Deezer, Amazon Music, Apple Music, YouTube Music e Tidal, que podem atender diferentes perfis de usuários. Deezer A plataforma francesa aposta na qualidade de áudio em formato FLAC, com som em alta fidelidade, semelhante ao de estúdio. Além disso, elimina anúncios em todas as contas premium. Premium: permite logar uma conta R$ 11,99/mês ou R$ 107,99/ano (R$ 35,89 de desconto). Um mês grátis para novos assinantes Estudante: permite logar uma conta por R$ 5,99/mês.Um mês grátis para novos assinantes Duo: Permite logar duas contas por R$ 15,99/mês ou R$ 174,99/ano (R$ 16,98 de desconto) Família: Permite logar até seis contas por R$ 19,99/mês ou R$ 218,99/ano (R$ 20,89 de desconto) Amazon Music A Amazon oferece duas modalidades: o Amazon Music Prime, incluso na assinatura do Prime (R$ 19,90/mês), e o Amazon Music Unlimited, que amplia o catálogo e os recursos oferecendo acesso a 100 milhões de músicas, áudio em alta e Ultra-HD, além de experiências de áudio espacial. Único dispositivo (Echo ou Fire TV): R$ 11,90/mês Individual: R$ 21,90/mês Família: R$ 34,90/mês, podendo ser logado em até seis contas Todos os planos Unlimited oferecem 30 dias gratis para novos usuários.