Transcrição de áudio: como fazer de graça? Veja dicas

Por praticidade, inclusão ou outro motivo, conheça algumas formas de transcrever automaticamente áudios em texto. / Crédito: Reprodução/Freepik

Transformar áudios em texto deixou de ser apenas recurso de acessibilidade e virou uma ferramenta prática para otimizar tempo em diferentes situações. Seja para registrar um insight rápido, transcrever reuniões ou até evitar ouvir longos áudios de grupos de trabalho, já existem aplicativos, sites e até redes sociais que fazem esse processo de forma automática.



No WhatsApp, o recurso foi lançado de forma gradual e já está disponível para parte dos usuários no Brasil. Para ativar, basta acessar Configurações > Conversas > Transcrições de mensagens de voz. Transcriber O Transcriber permite importar áudios e vídeos já existentes no celular e transcrevê-los em tempo real. Na versão Pro, o app identifica diferentes falantes e reconhece vários sotaques. O plano gratuito oferece dez minutos de transcrição, e há opções pagas que vão de 30 minutos a 45 horas.