Transcrição de áudio: como fazer de graça? Veja dicas

Transcrição de áudio: veja dicas e plataformas grátisFerramentas de transcrição ajudam em reuniões, estudos e no dia a dia, com versões para Android, IOS e até redes sociais como WhatsApp e Instagram
Transformar áudios em texto deixou de ser apenas recurso de acessibilidade e virou uma ferramenta prática para otimizar tempo em diferentes situações.
Seja para registrar um insight rápido, transcrever reuniões ou até evitar ouvir longos áudios de grupos de trabalho, já existem aplicativos, sites e até redes sociais que fazem esse processo de forma automática.
Disponíveis em Android e iOS, essas soluções utilizam Inteligência Artificial (IA) para gerar transcrições cada vez mais precisas, com possibilidade de exportação em formatos como PDF, TXT e DOCX. Além disso, plataformas como Instagram e WhatsApp já começaram a incluir o recurso nativamente para seus usuários.
A seguir, O POVO informa quais sites e plataformas oferecem o serviço e como utiliza-los.
Instagram e WhatsApp agora têm transcrição automática de áudio
O Instagram liberou recentemente a transcrição de mensagens de voz nas DMs. A função aparece como opção de “ver transcrição” e gera automaticamente o texto do áudio enviado, sem necessidade de aplicativos extras.
No WhatsApp, o recurso foi lançado de forma gradual e já está disponível para parte dos usuários no Brasil. Para ativar, basta acessar Configurações > Conversas > Transcrições de mensagens de voz.
Transcriber
O Transcriber permite importar áudios e vídeos já existentes no celular e transcrevê-los em tempo real. Na versão Pro, o app identifica diferentes falantes e reconhece vários sotaques.
O plano gratuito oferece dez minutos de transcrição, e há opções pagas que vão de 30 minutos a 45 horas.
Turbo Scribe
Com suporte a vários idiomas e identificação de falantes, o Turbo Scribe oferece três transcrições gratuitas por mês. Para quem precisa de mais, há opções pagas que permitem até dez horas de transcrição de áudio.
Transkriptor
O Transkriptor combina transcrição de até 30 minutos diários na versão gratuita com recursos extras de IA, como resumo de conteúdo e criação de insights. É possível gravar reuniões, chamadas ou áudios diretos e exportar em diferentes formatos.
Good Tape
O Good Tape é voltado para transcrições simples e ágeis. Ele se destaca pela rapidez no processamento, indicado para notas rápidas, entrevistas ou pequenos áudios. O site oferece três transcrições gratuitas por mês.
Transcribe Live
Exclusivo para iOS, o Transcribe Live reconhece oito idiomas, incluindo português, espanhol, inglês e francês. O app não exige cadastro, funciona mesmo com a tela desligada e permite exportar as transcrições com identificação de narradores.
Otter
O Otter está disponível para Android e web, mas só suporta inglês. Ele se integra a plataformas de videoconferência como Zoom e Microsoft Teams, gerando transcrições automáticas de reuniões, com opção de criar nuvem de palavras-chave e compartilhar notas.
App Notas do iPhone
A partir do iPhone 12, o app Notas já permite gravar ligações, áudios e ver a transcrição em idiomas como português, inglês e espanhol.
É possível buscar palavras-chave, copiar a transcrição para outros documentos e até reproduzir trechos específicos do áudio selecionando o texto correspondente.
Serviço: como escolher a melhor plataforma de transcrição de áudio
- Para uso rápido: Instagram e WhatsApp já oferecem a função nativa.
- Para reuniões e entrevistas longas: Transcriber, Otter e Transkriptor são os mais completos.
- Para IOS: além do Transcribe Live, o app Notas já tem recurso de transcrição embutido.
- Para Android: Turbo Scribe e Otter são boas opções, com versões gratuitas limitadas.