Como funcionam os óculos IA? Saiba preços, onde comprar e mais

Como funcionam os "óculos de IA"? Saiba preços, onde comprar, vantagens e desvantagensAcessórios utilizam realidade aumentada para exibir informações no campo de visão do usuário e agora integram inteligência artificial em seus modelos
Conhecidos como “óculos inteligentes”, do inglês smart glasses, ou "óculos de IA", os acessórios que misturam moda e tecnologia estão integrando inteligência artificial em seus modelos. As lentes prometem ser a próxima tendência do mercado.
Por meio da realidade aumentada, os “óculos de IA” podem sobrepor informações digitais ao mundo real, colocando-as no campo de visão do usuário.
Os dispositivos também funcionam com câmeras, sensores de movimento e microfones, que captam e interpretam o ambiente ao redor do usuário.
A seguir, veja como funciona a tecnologia desses acessórios e quais são suas vantagens e desvantagens.
Óculos Inteligentes: o que são e para que servem?
Pertencentes à categoria de wearable, ou seja, tecnologias vestíveis, os óculos inteligentes são dispositivos que integram realidade aumentada em uma armação de óculos.
Eles usam lentes como telas e câmeras para transmitir informações digitais no campo de visão do usuário. Assim, permitem uma interação com o ambiente digital de forma prática e com as mãos livres.
Os acessórios possibilitam tirar fotos, gravar vídeos, fazer chamadas, acessar informações e se conectar com assistentes virtuais por comando de voz, sem a necessidade de pegar o celular.
Dessa forma, os óculos inteligentes servem para realizar tarefas e se manter conectado de forma discreta, liberando as mãos para outras tarefas. O seu uso pode ser tanto para entretenimento quanto para aumentar a produtividade, permitindo uma imersão tecnológica.
Quais as vantagens de ter um óculos de IA?
Desde o lançamento dos óculos Ray-Ban da Meta em 2021, outras empresas começaram uma corrida pela implementação da inteligência artificial em seus modelos.
A Google fez uma parceria com a empresa Warby Parker para a produção de seus óculos Android XR, enquanto empresas chinesas como Alibaba e Xiaomi estão revelando seus modelos em desenvolvimento.
A Apple também está desenvolvendo um conjunto de acessórios com tecnologia de IA.
Dentre as vantagens que a inteligência artificial traz estão:
- Tradução de idiomas em tempo real;
- Configuração de um assistente feito para responder perguntas, definir lembretes e realizar recomendações;
- Integração de IA com outros aparelhos (celular e assistente pessoais, por exemplo).
Quais as desvantagens de ter um óculos de IA?
Apesar da inovação, os óculos inteligentes também possuem suas desvantagens. Em suas primeiras tentativas, os modelos intitulados de Google Glass introduziram a ideia de um visor montado na cabeça, mas foram rejeitados pelo alto custo e pela funcionalidade limitada.
Os modelos mais recentes buscam um equilíbrio entre hardware e design, permitindo uma experiência fisicamente agradável ao usuário. Mesmo assim, há algumas desvantagens, como:
- Custo elevado: Os óculos inteligentes ainda são dispositivos que custam mais caro que smartphones de última geração, tornando-os menos acessíveis para a maioria das pessoas.
- Bateria limitada: A maioria dos modelos possui pouca autonomia de bateria, o que exige recarga frequente e diminui a conveniência do uso.
- Dependência de conectividade: As funções podem ser limitadas sem acesso à internet.
Leia mais
Óculos Inteligentes: quanto custam e onde comprar?
Entre os modelos disponíveis para compra, o mais popular é o Meta Ray Ban Display, que custa 799 dólares.
No Brasil, o site oficial da marca vende o Meta Wayfarer por R$ 3.299. O acessório possui inteligência artificial integrada e dentre os benefícios oferta:
- Mecanismo de busca por inteligência artificial;
- Tradução de placas;
- Envio de mensagens de voz; e
- Gravação de vídeos.
Já o modelo da Apple, nomeado como Vision Pro, está sendo vendido por 3.499 dólares, cerca de R$ 20 mil, mas apenas em território norte-americano.
Até o momento, a marca não informou se os óculos serão vendidos no Brasil, visto que a primeira geração da tecnologia não chegou a ser comercializada no País.