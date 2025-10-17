Como funcionam os óculos IA? Saiba preços, onde comprar e mais

Meta Ray Ban é um dos modelos mais populares e acessíveis de óculos inteligente com IA integrada / Crédito: Divulgação/Ray Ban

Conhecidos como “óculos inteligentes”, do inglês smart glasses, ou "óculos de IA", os acessórios que misturam moda e tecnologia estão integrando inteligência artificial em seus modelos. As lentes prometem ser a próxima tendência do mercado. Por meio da realidade aumentada, os “óculos de IA” podem sobrepor informações digitais ao mundo real, colocando-as no campo de visão do usuário.

Os dispositivos também funcionam com câmeras, sensores de movimento e microfones, que captam e interpretam o ambiente ao redor do usuário. A seguir, veja como funciona a tecnologia desses acessórios e quais são suas vantagens e desvantagens. Óculos Inteligentes: o que são e para que servem? Pertencentes à categoria de wearable, ou seja, tecnologias vestíveis, os óculos inteligentes são dispositivos que integram realidade aumentada em uma armação de óculos. Eles usam lentes como telas e câmeras para transmitir informações digitais no campo de visão do usuário. Assim, permitem uma interação com o ambiente digital de forma prática e com as mãos livres.

Os acessórios possibilitam tirar fotos, gravar vídeos, fazer chamadas, acessar informações e se conectar com assistentes virtuais por comando de voz, sem a necessidade de pegar o celular. Dessa forma, os óculos inteligentes servem para realizar tarefas e se manter conectado de forma discreta, liberando as mãos para outras tarefas. O seu uso pode ser tanto para entretenimento quanto para aumentar a produtividade, permitindo uma imersão tecnológica.

Quais as vantagens de ter um óculos de IA? Desde o lançamento dos óculos Ray-Ban da Meta em 2021, outras empresas começaram uma corrida pela implementação da inteligência artificial em seus modelos. A Google fez uma parceria com a empresa Warby Parker para a produção de seus óculos Android XR, enquanto empresas chinesas como Alibaba e Xiaomi estão revelando seus modelos em desenvolvimento. A Apple também está desenvolvendo um conjunto de acessórios com tecnologia de IA.