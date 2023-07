Aplicativo do ChatGPT para Android é lançado em fase de testes

Donos de celulares com Android já podem usar o ChatGPT pelo smartphone. A OpenAI, desenvolvedora da plataforma de inteligência artificial, anunciou nessa terça-feira, 25, a chegada do aplicativo ao sistema.

Inicialmente, apenas quatro países terão acesso à novidade - e o Brasil é um deles. Usuários de Estados Unidos, Índia e Bangladesh também poderão testar o aplicativo do ChatGPT.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Aplicativo do ChatGPT para Android está disponível no Brasil Crédito: Reprodução/Bemfica de Oliva

Não é a primeira vez que a plataforma é disponibilizada para celulares. Em maio, a OpenAI havia lançado o aplicativo para iPhone, com a promessa de que a versão Android do ChatGPT chegaria em breve.

O ChatGPT também pode ser acessado pelo navegador em computadores, tablets e smartphones. Para iPhone e pelo site, não há restrição de país para acesso à plataforma de inteligência artificial.

O uso do ChatGPT, pelo navegador ou nos aplicativos, é gratuito, sendo necessário criar uma conta no site da OpenAI. Assinantes do serviço ChatGPT Plus ganham acesso ao GPT-4, versão mais recente - e poderosa - da plataforma.

O ChatGPT para Android pode ser baixado na Play Store clicando aqui. Usuários de iPhone devem acessar a página do aplicativo neste link.

Mais notícias de Tecnologia