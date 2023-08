Empresas trouxeram soluções digitais para processos burocráticos

Necessidade gera oportunidade Crédito: Divulgação

Um levantamento da KPMG mostra que novas necessidades do consumidor fez 66% das empresas criarem uma experiência digital direcionada para o cliente. Em paralelo, 70% das organizações criaram novos modelos de negócios digitais e fontes de receita e 74% delas digitalizaram suas operações. Neste sentido, uma pesquisa da Altimeter mostra que 30% das empresas que já implantaram a transformação digital em seus produtos e serviços saltaram à frente e aumentaram seu faturamento. Oferecendo serviços 100% digitais algumas empresas vêm se destacando no mercado brasileiro, acompanhando as novas tendências de consumo e trazendo serviços e produtos de uma nova forma ao cliente. Conheça algumas delas: Aluguel de carros em serviço 100% pelo app

Se todo o processo de ir até uma locadora, assinar vários papéis e tomar um chá de cadeira na hora de devolver por causa da vistoria, na Turbi, todo o processo de contratação, retirada e devolução de um veículo é 100% online. Pelo app, o cliente seleciona no mapa o veículo mais próximo, com a opção de aluguel a partir de uma hora. O processo de abertura do carro é feito 100% pelo app, por meio do reconhecimento facial que permite que o veículo abra automaticamente. Um levantamento recente da plataforma aponta que 80% de seus clientes são millennials (25-45 anos). De acordo com o CEO da Turbi, Diego Lira, “Conhecidos como os primeiros nativos digitais, esse público demanda cada vez mais praticidade na hora de contratar um serviço e preferem fazer tudo pelo celular, quando possível. Tem também uma nova perspectiva sobre a posse: As pessoas tem enxergado mais sentido em poder usufruir de um veículo quando necessário, do que ter um”, explica o CEO. Consórcios com menos burocracia e mais flexibilidade Para contratar um consórcio não precisa mais sair de casa para assinar papéis. No Klubi, única fintech autorizada pelo BACEN para operar como administradora de consórcios no país, todo o processo acontece pelo aplicativo e o consorciado tem liberdade para escolher o valor que deseja contratar, a quantidade de parcelas e o valor da mensalidade. De acordo com os dados da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC), 44% dos consorciados no Brasil são jovens de 18 a 29 anos. Oferecendo crédito a partir de R$50 mil, o Klubi vem atraindo jovens que querem conquistar o seu carro de forma planejada. “A geração Z e os millennials representam 45% da nossa base de clientes e a nossa proposta engaja esse público por oferecer uma experiência digital e menos burocrática aliada a menor mensalidade do mercado para aquisição de um veículo”, aponta o CEO, Eduardo Rocha. Moradias por assinatura que garantem melhor flexibilidade e conforto

A tecnologia também tem impactado o mercado imobiliário. A Tabas, startup brasileira de tecnologia imobiliária especializada em moradias flexíveis, atua no segmento desde 2020 e já conta com mais de 1400 apartamentos para locação em seu portfólio, disponíveis nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Empresas como a proptech de moradia por assinatura surgiram como uma solução inovadora e atraente para os consumidores ao oferecer unidades habitacionais completamente mobiliadas e prontas para morar, disponíveis para locação por períodos curtos ou longos, mediante o pagamento de apenas uma assinatura mensal. Esse modelo de negócio proporciona flexibilidade aos moradores, permitindo que eles se mudem para novos locais com facilidade, sem os encargos tradicionais de aluguel e a necessidade de investimento em móveis e eletrodomésticos, além de estarem disponíveis a poucos cliques. “As necessidades e preferências dos consumidores em relação à moradia estão passando por uma transformação significativa. Com a busca por soluções mais flexíveis e acessíveis, as pessoas estão procurando alternativas que ofereçam maior liberdade e conveniência em sua vida cotidiana.”, destaca Leonardo Morgatto, co-founder e CEO da Tabas, proptech especializada em moradias flexíveis.

Contratação de profissionais para obras e reparos em um clique Duas plataformas que fomentam esse tema são o Triider e o habitissimo Brasil, ambas especializadas em contratação de profissionais de obra para reparos e reformas, conectando quem precisa de um serviço ao especialista ideal. O funcionamento é simples, os trabalhadores se cadastram no site e recebem o suporte necessário para construir o seu perfil digital e oferecer seus serviços no mundo virtual. Eles podem especificar sua área de atendimento, contatar potenciais clientes, gerenciar agenda e gerar orçamentos, por exemplo. “Quando o cliente faz o pedido de orçamento, colocando o serviço que precisa e a localização, um sistema inteligente entrega esse pedido aos profissionais corretos da nossa comunidade, para que contatem esse potencial cliente com uma opção de orçamento. Além disso, o cliente também pode visualizar o perfil digital com o portfólio do profissional, suas certificações, e também avaliações e recomendações para que o consumidor faça a escolha desse prestador. É muito importante termos essas novas ferramentas para a migração do profissional de obra ao digital. Queremos sempre ser um braço amigo para tirar as dúvidas e deixá-los confortáveis nesse ambiente, além de fazer parte da sua capacitação e crescimento do seu negócio. O futuro chegou aos prestadores de serviço da construção e temos que desenvolver a favor de toda a cadeia desse mercado”, conta Nicolas Scridelli, CEO de Triider e habitissimo Brasil.