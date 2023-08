WOMCY e Microsoft lançam 2ª fase do programa cyber para mulheres

A WOMCY, Latam Women in Cybersecurity, em parceria com a Microsoft, lança a 2° fase do programa “WOMCY – Microsoft Cybersecurity Education & Certification Program”, que oferecerá treinamento e certificação gratuitos em SC-900: Microsoft Security, Compliance e Identity Fundamentals.

“O trabalho da WOMCY foi essencial para a Microsoft cumprir com seu compromisso de contribuir para a igualdade de gênero no mercado de tecnologia em especial no ramo de cibersegurança. Para a área de filantropia é importante trabalhar para o aumento da diversidade dentro do mercado de TI. Durante o programa, tivemos sessões de treinamento, acompanhamento dos alunos no processo de certificação, doação de vouchers e ainda um programa de mentoria. Oresultado foi mais de 650 alunos formados. Foi um grande prazer trabalhar com a WOMCY e os resultados nos enchem de orgulho”, enfatiza Lucia Rodrigues, líder de Filantropia da Microsoft Brasil.

Nesta nova fase, o“WOMCY – Microsoft Cybersecurity Education & Certification Program” abordará os fundamentos de SCI (Segurança, Conformidade e Identidade) em serviços Microsoft relacionados e baseados em nuvem. Os participantes também poderão aplicar para certificação SC900: Microsoft Security, Compliance, e Identity Fundamentals. O curso é on-line, gratuito e no formato de auto estudo, em espanhol e português. As alunas poderão tirar dúvidas sobre o conteúdo e se preparar ainda mais para o exame de certificação em sessões ao vivo de Perguntas e Respostas com instrutores certificados em SC900. As sessões ocorrerão em dias e horários diversos tanto em espanhol quanto em português. Além disso, contará com sessões online e coletivas de mentoria para desenvolvimento de soft skills, palestras para elaboração de currículo, perfil no LinkedIn e preparação para entrevistas de trabalho.

"No Brasil, as mulheres representam 14% da força de trabalho em cibersegurança, de acordo com um estudo do LinkedIn realizado pela Microsoft. Esses números, além de serem muito baixos, são críticos, porque a lacuna de talentos que temos em cibersegurança e, especificamente, de mulheres em cibersegurança é muito alta. Por isso, a WOMCY e a Microsoft uniram forças, criando um programa para levar o plano de estudos SC-900 a mais mulheres latinas. Convidamos você a contribuir e participar desse programa para que possamos impactar positivamente as estatísticas e contribuir para diminuir a lacuna de talento e conhecimento em cibersegurança na América Latina", diz Lizbeth Plaza, vice-presidente da WOMCY.

“Estamos muito felizes em continuar essa parceria com a Microsoft para a 2ª fase do programa “WOMCY – Microsoft Cybersecurity Education & Certification Program”. Temos certeza de que essa nova fase será também um grande sucesso. O programa é uma excelente oportunidade para o desenvolvimento profissional de mulheres que estão em início de carreira ou já atuam na área de TI e querem se aperfeiçoar em cibersegurança, pois além de contar com um curso online de auto estudo, que a aluna poderá escolher o melhor horário para fazer, ainda vai contar com sessões de Perguntas e Respostas ao vivo e com instrutores certificados para tirar todas as dúvidas, além de palestras técnicas e sessões para desenvolvimento de soft skills, tudo para que estejam super bem preparadas para a certificação e para o mercado de trabalho”, afirma Denise Menoncello, vice-líder WOMCY Brasil e Gerente do Projeto.

O programa de treinamento foi desenhado para profissionais de cibersegurança e TI, novatos ou experientes, e que tenham interesse em se desenvolver nas funcionalidades e conceitos de segurança, conformidade e identidade da Microsoft.