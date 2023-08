Artigo: Uso de Inteligência Artificial impulsiona a geração de leads 

O caminho - só de ida -parece ir cada vez mais rápido na direção correta. Para se ter uma ideia dos impactos do setor, segundo um levantamento da consultoria McKinsey, o uso de Inteligência computacional deve movimentar cerca de US$ 13 trilhões globalmente até 2030. Somado a isso, de acordo com uma pesquisa realizada recentemente pela Gartner, o Brasil apresentou um considerável aumento de 24% nos investimentos em aplicações relacionadas à IA, demonstrando o crescente reconhecimento das capacidades disruptivas do segmento para fomentar a economia nacional.

Com o uso de softwares cada vez mais robustos, temos o poder de potencializar processos e revolucionar relações de trabalho, aumentando a eficiência e a produtividade em várias frentes. É nesse cenário de otimização e procurando responder perguntas como: "Como podemos assegurar uma melhor utilização de IA para gerar leads?", que as empresas emergentes têm surgido como uma abordagem inovadora para assegurar que estas se ajustem de maneira ágil, visando potencializar suas informações, ativos digitais e garantir a continuidade de suas operações comerciais.

A revolução no setor é múltipla. Já aplicada pelas startups do setor financeiro para garantir que as funções sejam aprimoradas a cada ano, as IAs têm desempenhado um papel importante, principalmente na detecção de atividades fraudulentas. A partir dos sistemas inteligentes temos a capacidade de identificar padrões suspeitos em grandes volumes de dados de transações bancárias, o que é crucial para prevenir grandes perdas financeiras. É diante de estatísticas alarmantes de tentativas de fraude, como as 2,8 mil tentativas por minuto registradas no primeiro trimestre de 2023 no Brasil, que essa ação se torna uma ferramenta indispensável para instituições financeiras.

Uma pesquisa recente da Deloitte, reforça essa tendência. Aproximadamente 70% das empresas planejam investir em IA em 2023, com 20% delas já aproveitando os benefícios dessa tecnologia em suas operações diárias. Além disso, estudos da Harvard Business Review indicam que as empresas pioneiras que adotaram a IA em seus negócios obtiveram um aumento impressionante de mais de 50% na geração de leads em suas campanhas. Isso destaca a capacidade da IA não apenas de otimizar processos internos, mas também de impulsionar o crescimento e a expansão dos negócios.

A grande questão é que a revolução tecnológica, impulsionada pela Inteligência Artificial, está não apenas moldando um futuro onde a inovação é fundamental para o crescimento sustentável das organizações, mas também influenciando o cenário atual de forma marcante. A convicção reside na crença de que por meio da tecnologia é possível orientar e capacitar empresas a explorar plenamente o potencial dessa inovação disruptiva, gerando negócios cada vez mais seguros e com resultados melhores.